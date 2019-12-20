ДБР: обшуки в «5-му елементі» та ще за «деякими адресами» відбуваються в межах двох справ

Обшуки в фітнес-клубі «5-й елемент» та ще за «деякими адресами» відбуваються в межах досудового розслідування у двох кримінальних проваджень, повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова в коментарі Радіо Свобода.

Мова йде про справи про продаж п’ятим президентом України Петром Порошенком суднобудівного заводу «Кузня на Рибальському» та можливе зникнення носіїв із секретною інформацією із ситуативної кімнати Адміністрації президента.

«Дійсно, обшуки проводять слідчі ДБР за оперативного супроводу представників Служби безпеки України. Мова йде про досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях: про купівлю-продаж заводу «Кузня на Рибальському» і про можливе зникнення носіїв, які містять секретну інформацію з так званої ситуативної кімнати», – сказала Іванова

Вона підтвердила, що обшуки проводяться за низкою адрес. Однак вона не уточнила, де саме.

«Це, дійсно, не лише «5-й елемент». Це декілька адрес. У зв’язку з тим, що слідчі дії тривають, я не можу вам розголошувати місце перебування наших працівників», ­– розповіла Іванова в коментарі Радіо Свобода.

Кінцевими бенефіціарами у власності фітнес-клубу «5-й елемент» є п’ятий президент України Петро Порошенко та його соратник, колишній народний депутат Ігор Кононенко.​

«Кузня на Рибальському»

У вересні 2018 року з’явилась інформація, що Петро Порошенко продає свій «Завод «Кузня на Рибальському». У жовтні Антимонопольний комітет дозволив політику і голові групи «ТАС» Сергієві Тігіпку купити акції «Заводу «Кузня на Рибальському» через кіпрську компанію.

У липні 2019 року Державне бюро розслідувань викликало Порошенка на допит у справі про продаж заводу.

Ситуативна кімната в Адміністрації президента

28 травня тодішній секретар РНБО Олександр Данилюк опублікував відео порожнього приміщення ситуативної кімнати Адміністрації президента і заявив, що після зміни влади звідти вивезли усю техніку, включно з «серверами, на яких зберігалася секретна інформація».

Після цього прессекретар експрезидента Петра Порошенка Святослав Цеголко заперечив, що на серверах із ситуативної кімнати була конфіденційна інформація. За його словами, усю техніку орендував власним коштом Порошенко, і її, відповідно, повернули орендодавцю.

29 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) заявило, що розпочало досудове розслідування щодо факту зникнення моніторів та серверів секретної інформації з Адміністрації президента за статтею про «втрату документів, що містять державну таємницю». Як зазначили у прес-службі відомства, слідство щодо цього провадження триває.