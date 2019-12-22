Чи можуть США зупинити «Північний потік-2?» Думки американських експертів

Росія на 90% завершила зводити трубопровід «Північний потік-2». Це – один із головних її козирів у переговорах з Києвом, адже технічно дає їй можливість припинити транзит газу через Україну.

США послідовно виступають проти цього проєкту. Цього тижня Конгрес схвалив оборонний бюджет на 2020 рік, який закріплює санкції проти осіб і компаній, залучених до реалізації проєктів «Північний потік-2» і «Турецький потік». Санкції вступили в силу після підписання президентом Дональдом Трампом.

Санкції накладаються на судна, які займаються прокладанням труб на глибині понад 30 метрів, а також іноземних осіб, які продавали чи надавали в оренду ці судна для реалізації проєкту.

Закон має положення, які наділяють президента правом скасувати дію санкцій щодо певних осіб чи компаній, якщо він вирішить, що це в національних інтересах США

Юристка-міжнародниця Анні Фролік каже, що, попри певну суворість санкцій, закон передбачає виняток щодо їхнього застосування, коли йдеться про національну безпеку США.

«Співробітники чи співвласники цих компаній не зможуть отримати візи для виїзду у США. Чинні візи будуть анульовані. Будуть заморожені активи і майно цих осіб на території США. Разом із тим, закон має положення, які наділяють президента правом скасувати дію санкцій щодо певних осіб чи компаній, якщо він вирішить, що це в національних інтересах США», – каже юристка.

У Кремлі стверджують, що, попри санкції, проєкт буде завершено. Деякі експерти занепокоєні – час змарновано, і «Північний потік-2» не зупинити.

Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст не погоджується.

«Іще не пізно. Хоча санкції затвердили трохи пізніше, ніж я б хотів. Головне, що санкції вступають у силу миттєво після підписання президентом. А це має статися протягом наступних пари тижнів (Гербст дав цей коментар іще до підписання закону; президент США вже підписав його ввечері 20 грудня – ред.). Не було озвучено жодних прогнозів, що проєкт може бути завершено протягом наступних десяти днів. Тому санкції вступлять у дію до завершення проєкту. Тому після підписання і входження в силу вони таки зупинять «Північний потік-2» на певний період часу», – каже колишній дипломат.

Після підписання і входження в силу вони таки зупинять «Північний потік-2» на певний період часу

«Ми не знаємо, які технології Москва зможе знайти, якщо компанія Allseas вийде з проєкту. Ми припускаємо, що вони це зроблять через санкції (це вже сталося: швейцарська компанія відразу після набуття санкціями чинності оголосила, що припиняє роботу для прокладання трубопроводу – ред.). Ми знаємо, що Москва завжди покладалась на західні технології. Тому без західних високих технологій не реалістично закінчити будівництво цього трубопроводу у наступні 2–3 роки», – вважає Гербст.

Але Анні Фролік не певна, що санкції зможуть суттєво зашкодити завершенню проєкту.

«Так, санкції вступають у силу негайно після підписання. Але Держдепартамент і Мінфін США мають 60 днів для того, щоб визначити компанії й осіб, проти яких вони мають бути застосовані. Ми знаємо, хто залучений до проєкту зараз, і можемо припустити, проти кого вони будуть застосовані. Але залишається багато питань, які саме з них підпадуть під санкції. Крім того, обидва проєкти – у фінальній стадії. «Турецький потік» майже завершений, «Північний потік-2» так само наближається до завершення. Крім того, може виявитись, що санкції недостатньо суворі, щоб мати справжній ефект на процес будівництва. До того ж, вони мають достатньо вузьке застосування, залишається багато аспектів проєкту, на які санкції не розповсюджуються», – звертає увагу юристка.

Може виявитись, що санкції недостатньо суворі, щоб мати справжній ефект на процес будівництва. До того ж, вони мають достатньо вузьке застосування

Санкції не розповсюджуються на компанії в разі, якщо їх найматимуть, щоб ліквідувати чи попередити наслідки екологічної катастрофи. Колишній координатор Держдепартаменту США з питань санкцій Данієл Фрід каже, що Кремль може скористатися цією шпариною.

«Росіяни можуть використати власні технології і прокласти неякісні труби, знаючи, що пізніше вони зможуть використати екологічний виняток, щоб їх переробили з використанням західних технологій», – припускає колишній посадовець.

Замість запровадження санкцій проти компаній Фрід пропонує прийняти так звані умовні санкції проти самої Росії.

«Якщо росіяни зупинять поставки газу в Україну, Польщу чи будь-яку іншу країну Європи з невиправданих причин або будуть у будь-який інший спосіб використовувати газ як політичну зброю, в дію вступають умовні санкції. Ми можемо покарати «Газпром». Ми можемо перекрити додаткові джерела фінансування, запровадити обмеження на випуск нових облігацій, обмеження, які вплинуть на їхню здатність проводити розвідку покладів корисних копалин», – каже Фрід.

Якими саме повинні бути санкції – у цьому думки експертів дещо розбігаються. Але у ключовому питанні їхня позиція єдина: «Північний потік-2» – не економічний, а суто геополітичний проєкт, який суперечить стратегічним інтересам США, і Сполучені Штати повинні зробити все, щоб не допустити його завершення.