Лавров: Москва відповість на санкції США, але «так, щоб собі не зашкодити»

Кремль планує відповісти на санкції Сполучених Штатів. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в ефірі російського «Першого каналу». Як повідомляють тамтешні ЗМІ, таким чином Лавров прокоментував нові санкції, які Вашингтон запровадив зокрема проти «Північного потоку-2».

«На санкції ми відповідатимемо, але так, щоб самим собі не зашкодити. Але відповідати будемо точно. І, звісно, ми будемо це враховувати, вибудовуючи всі наші відносини», – запевнив голова російського МЗС.

Він також заявив, що йому «дуже важко зрозуміла» ситуація, що склалася, адже він нібито знайомив із більшістю політиків, причетних до запровадження санкцій.

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«Більшість із цих конгресменів, членів Палати представників, сенаторів, передусім від Демократичної партії, я знав або заочно, або напряму. Я ніколи не думав, що політики можуть дійти до таких рішень, які не роблять честі серйозним політичним діячам», – зізнався Лавров.

Він, однак, не уточнив, до яких саме санкційних обмежень вдасться Москва.

21 грудня швейцарська компанія Allseas повідомила про припинення участі у будівництві «Північного потоку-2» через ухвалення оборонного бюджету США, що передбачає санкції за участь у цьому будівництві.

Палата представників Конгресу США 11 грудня схвалила документ, який передбачає санкції проти ключових підрядників, які беруть участь у спорудженні газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Сенат Конгресу США 17 грудня підтримав законопроєкт. Він набув чинності після того, як документ підписав увечері 20 грудня президент Дональд Трамп.

Ці санкції передбачені законом про оборонні витрати США та передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті.

Основним об’єктом санкцій є компанії, які здійснюють укладання труб на дні моря, зокрема, швейцарська компанія Allseas, якій належить найбільше в світі судно-трубоукладач Pioneering Spirit. Це судно завершує укладання останнього відрізка газопроводу «Північний потік-2», за яким у Німеччину надходитиме російський природний газ.