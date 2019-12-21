«Втручання у внутрішні справи» – реакція Німеччини на санкції США проти «Північного потоку-2»

Німеччина засуджує зміни до законодавства США, які запроваджують санкції щодо компаній, які допомагають прокласти газопровід «Північний потік-2».

Міністр фінансів Німеччини та віцеканцлер Олаф Шольц 21 грудня заявив, що Берлін «рішуче відкидає» американські санкції, називаючи їх «серйозним втручанням у внутрішні справи Німеччини та Європи та їхній суверенітет».

21 грудня Європейська комісія заявила, що вивчає, як нове законодавство може впливати на компанії Євросоюзу, які беруть участь у будівництві газогону, додавши, що не підтримує санкції проти компаній, які «ведуть законний бізнес».

Москва твердить, що продовжить реалізовувати свої економічні проекти «незалежно від чиїхось санкцій», а європейці «залишаються в програші за всіма статтями». Про це заявило 21 грудня Міністерство закордонних справ Росії, реагуючи на запровадження американських санкцій, спрямованих проти будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Швейцарська компанія Allseas повідомила про припинення участі у будівництві «Північного потоку-2» через ухвалення оборонного бюджету США, що передбачає санкції за участь у цьому будівництві.

«Allseas діятиме відповідно до норм законодавства та очікує вказівок, що містять необхідні нормативні, технічні та екологічні роз’яснення від відповідного органу США», – вказано в заяві на сайті компанії 21 грудня.

Палата представників Конгресу США 11 грудня схвалила документ, який передбачає санкції проти ключових підрядників, які беруть участь у спорудженні газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Сенат Конгресу США 17 грудня підтримав законопроєкт. Він набув чинності після того, як документ підписав увечері 20 грудня президент Дональд Трамп.

Санкції, що передбачають відмову у візах і заморожування американських активів підприємців і компаній, що беруть участь у проєкті, містяться в законі про оборонні витрати Сполучених Штатів.

Основним об’єктом санкцій є компанії, які здійснюють укладання труб на дні моря, зокрема, швейцарська компанія Allseas, якій належить найбільше в світі судно-трубоукладач Pioneering Spirit. Це судно завершує укладання останнього відрізка газопроводу «Північний потік-2», за яким у Німеччину надходитиме російський природний газ.