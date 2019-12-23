11 ділових новин тижня: угода з «Газпромом», палаючі «євробляхи» та секвестр, якого не буде  

Під Верховною Радою України (і в ній) билися за землю, Нацбанк України викупив рекордну кількість валюти, а Міністерство цифрової трансформації зрештою обрало найкращі стартапи для поїздки до Кремнієвої долини. Курс гривні продовжує зростати, як і діра в бюджеті. Радіо Свобода згадує найважливіші економічні новини попереднього тижня.

Порятунок об’єктів «Укрбуду»: голови компаній розповіли деталі

Компанія «Київміськбуд» планує здати в експлуатацію п’ять із 26 незавершених об’єктів «Укрбуду» в січні 2020 року. Про це розповів президент «Київміськбуду» Ігор Кушнір на спільній пресконференції з генеральним директором «Укрбуд Девелопмент» Олегом Майбородою 16 грудня. За словами Кушніра, «Київміськбуд» планує залучити для завершення будівництва власні заощадження та розраховує на кредитування від державних банків.

На самому початку зустрічі зі ЗМІ Кушнір подякував президенту України Володимиру Зеленському, міському голові Києва Віталію Кличку, секретарю РНБО Олексію Данілову, голові СБУ Віктору Баканову та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову за те, що «не кинули проблему напризволяще».

Водночас голова «Київміськбуду» підкреслив, що попереду в обох компаній «велика робота», пов’язана з передачею об’єктів. Він припускає, що це триватиме від трьох до шести місяців. Попередньо він не вважає, що для інвесторів, які оплатили квартири, їхня вартість зміниться, але вказує на те, що зараз триває ознайомлення з документами.

Битви за землю: в парламенті й поза ним

17 грудня біля Верховної Ради України сталася штовханина між правоохоронцями та учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Активісти облили кількох поліцейських зеленкою та застосували проти них газовий балончик. Згодом демонстранти розпочали ставити намети на проїжджій частині поблизу будівлі парламенту, але поліція знесла намети. Серед постраждалих опинився і кореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко.

Бійки через ринок землі відбувалися і в самому парламенті. Зокрема, поштовхалися депутат від фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Ілля Кива та представник «Слуги народу» Андрій Мотовиловець.

Як зазначив 20 грудня в етері телеканалу «Україна» спікер Верховної Ради Денис Разумков, зрештою фракції та депутатські групи підписали меморандум про підготовку законопроєкту про ринок землі до другого читання.

Жінок в українському ІТ стає більше

Протягом останніх п’яти років кількість жінок в українській ІТ-галузі зросла із 9 тисяч до 40 тисяч – такі дані аналізу компанії з розробки програмного забезпечення GlobalLogic поширили українські ЗМІ.

За висновками компанії, навіть зараз серед працівників цієї галузі – лише 24% фахівчинь, проте їхня кількість щороку зростає на 16%. Частка жінок у напрямках тестування та менеджменту проєктів складає 38% і 11% – серед розробників ПЗ.

«Всупереч думці, що жінки в ІТ обіймають переважно адміністративні позиції, вони все частіше стають технічними спеціалістками. Так, у GlobalLogic технічні експертки склали майже 90% всіх жінок», – цитує аналіз видання «Хмарочос».

Гривня – найшвидша валюта 2019-го?

20 грудня долар коштував 23,37 гривні за офіційним курсом Національного банку. У понеділок курс становить вже 23,29 гривні. Торги на міжбанківському ринку в п’ятницю завершилися на позначці 23 гривні 32-33 копійки за долар.

Згідно з інфографікою видання Bloomberg, яке оприлюднила «Ліга» (у відкритому доступі цих даних немає), гривня стала лідером серед валют світу за темпами росту в 2019 році – вона зросла на 19% щодо долара, тоді як російський рубль, що посів друге місце, – на 12%.

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Водночас протягом цього тижня Нацбанк, за власними даними, викупив найбільший обсяг валюти на міжбанку з початку року: понад 564 мільйони доларів в ході валютної інтервенції.

«Приватбанк»: справи чекають на розгляд у судах, банк іде в наступ

Розгляд апеляції на визнання націоналізації «Приватбанку» незаконною так і не відбувся. 16 грудня Верховний суд оголосив про перерву у справі за позовом Суркісів – позивачі вимагають визнати їх не пов’язаними з попереднім керівництвом банку особами та виплатити вклади. Через це Шостий апеляційний суд 19 грудня також відмовився поки виносити рішення у справі про націоналізацію.

Тим часом націоналізований три роки тому «Приватбанк» ініціював новий позов на 600 мільйонів доларів в суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти, зокрема, колишніх власників банку і збільшив обсяг позовних вимог проти них у американському Делавері.

Така активність керівництва установи, очевидно, викликала невдоволення в Службі безпеки України – як стало відомо проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший» (Суспільне) «Схеми», в СБУ вимагають у «Приватбанку» «попереднього погодження» позовів до колишніх власників банку (Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – ред.) в іноземних юрисдикціях.

«Євробляхи»: штрафи відкладають, але машини все одно горять

Верховна Рада 19 грудня знову відклала штрафні санкції для власників нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією – цього разу до 31 грудня 2019 року. До цього парламент відкладав запровадження штрафів на 90 днів 12 вересня.

Тим не менш, в мережі протягом тижня з’явилося щонайменше два відео, на яких нібито власниці машин на єврономерах спалюють їх, вимагаючи в Зеленського доступного розмитнення. На одному такому відео, оприлюдненому організацією «Авто Євро Сила», жінка на тлі палаючої машини звинуватила президента в тому, що він не забезпечив «доступного розмитнення, яке всім обіцяв». Вона також пообіцяла, що такі випадки повторюватимуться й надалі.

Зеленський публічно на звернення не реагував.

Дефіцит в бюджеті є, але секвестру не буде – Мінфін

Бюджет України на 2019 рік дещо не виконується по доходах, проте про критичний дефіцит не йдеться, розповіла міністерка фінансів Оксана Маркарова у Верховній Раді 20 грудня. Вона пов’язала недовиконання бюджету з пільгами на імпорт обладнання для альтернативної енергетики, посиленням гривні та зниженням цін на газ, але пообіцяла, що «важливі» бюджетні видатки будуть профінансовані.

За день до цього видання «Економічна правда» оприлюднило документ, яким прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито доручає Маркаровій заблокувати низку незахищених видатків.

Станом на 20 грудня сальдо державного бюджету, за даними Казначейства, сягало трохи більше за 937 мільярдів гривень, а запланували понад 1 трильйон. Недовиконання сягнуло 96,17 мільярда гривень.

Замість «газової війни» вдалося «зійтися посередині»?

Кабінет міністрів 21 грудня оприлюднив протокол газових переговорів із Росією. За документом, російський «Газпром» до 29 грудня має виплатити 2,9 мільярда доларів США пені, яку присудив свого часу Стокгольмський арбітраж на користь України. Від інших позовів, щодо яких наразі немає рішення, сторони відмовляються.

Після цього планується укласти договір між російським «Газпромом» та «Оператором газотранспортної системи України» про транзит газу через Україну. За словами виконавчого директора українського «Нафтогазу» Юрія Вітренка, сторони досягли складного компромісу і зрештою «зійшлися посередині».

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Вітренко запевнив, що домовленості не передбачають прямого постачання газу з Росії. Але наступного ж дня низка ЗМІ повідомила про такі домовленості, що змусило п’ятого президента і чинного народного депутата України Петра Порошенка вимагати скликати засідання РНБО.

Рада ухвалила законопроєкт про видобуток бурштину

Верховна Рада 279-ма голосами підтримала в другому читанні законопроєкт №2240 щодо врегулювання видобутку бурштину. Цей документ подав прем’єр-міністр Гончарук в жовтні 2019 року. Він запроваджує дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, який має надаватися переможцям електронних торгів, та обмежує ділянку, на якій за цим дозволом можна видобувати бурштин, 10 гектарами.

Крім того, законопроєкт передбачає нові статті в Кримінальному кодексі, за якими незаконний видобуток або переробка бурштину караються штрафами і позбавленням волі.

В листопаді президент Зеленський доручив уряду розробити заходи з протидії незаконному видобутку бурштину.

15 обраних: у Мінцифри обрали учасників конференції стартапів у США

Анонсований на позаминулому тижні пітчинг стартапів, який Міністерство цифрової трансформації провело разом зі Startup Grind Kyiv, відбувся в четвер, 19 грудня.

Мінцифри повідомило про відбір 15 стартапів для участі в конференції підприємців та інвесторів Startup Grind Global 2020, яка має відбутися в лютому 2020 року в Кремнієвій долині (Сполучені Штати). Вони мають отримати квиток на конференцію, покриття видатків на логістику, промо та стенд для участі.

Серед переможців: компанія з виробництва електровелосипедів Delfast Bikes, виробники «вічної канцелярії» Nuka та екодружньої зубної щітки Effa, платформа для пошуку юристів Legal Nodes, особистий помічник для покупок Costless, творці пристрою для створення інтерактивних дощок CamTouch.

За даними Мінцифри, заявки на участь подали 160 стартапів, з них на пітчинг пройшли 25. 15 переможців обирало журі.

Уряд оголосив війну лотереям

Вранці 20 грудня прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд заборонив діяльність гральних автоматів під виглядом державних лотерей. Невдовзі після цього голова МВС Арсен Аваков наказав Нацполіції припинити діяльність таких закладів до 16-ї години вечора.

Того ж ранку голова управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Олександр Околіт заявив, що поліція вночі напередодні вже припинила роботу 152 об’єктів, які вже на той момент були незаконними, і вилучила обладнання на 46 мільйонів гривень.

А увечері 20 грудня Нацполіція відзвітувала: мовляв, припинили діяльність майже 5300 гральних закладів в Україні, вилучили обладнання приблизно на 50 мільйонів гривень.