Зеленський зобов’язав уряд до кінця року розробити нові правила для ФОП, залізниці та бурштину

Президент України Володмир Зеленський підписав указ «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави», повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляється, серед іншого,очікується розробка урядом проектів законів щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємців, зокрема запровадження дворічного мораторію на проведення перевірок фізичних осіб – підприємців (ФОП) та пом’якшення їхньої відповідальності за порушення порядку подання звітності, пов’язаної із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій.

Також уряд зобов’язується розробити ще низку документів.

«Зокрема, до кінця поточного року в економічній, фінансовій та енергетичній сферах Кабінет Міністрів повинен вжити заходів щодо розробки, внесення на розгляд Верховної Ради та супроводу законопроектів щодо створення умов для функціонування конкурентного ринку залізничних перевезень в Україні та покращення якості й доступності відповідних послуг, функціонування внутрішнього водного транспорту, управління відходами, протидії незаконному видобутку бурштину, погашення заборгованості на оптовому ринку електроенергії, що утворилася до 1 липня 2019 року, лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового та лібералізації трудових відносин і оновлення законодавства про працю», – йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Окрім того, зазначається, що до 31 грудня 2019 року уряд має забезпечити початок масштабної приватизації, зокрема визначення 5 об’єктів великої приватизації.

20 вересня Верховна Рада ухвалила закон №1053-1 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг та закон №1073 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг».

Незабаром після ухвалених парламентом законів в окремих регіонах відбулися протести дрібних підприємців, які вимагали, аби президент їх ветував. Серед причин вказували – збільшення вартості різних категорій товарів і унеможливлення організації роботи певних категорій підприємців. До дрібних підприємців долучилися і деякі великі компанії – керівники «Розетки» і «Нової пошти» заявили, що підписання президентом законів 1053-1 і 1073 є загрозою для їхнього бізнесу.

Після цього у жовтні Володимир Зеленський підписав указ № 761/2019 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб – підприємців». Як ідеться в повідомленні на сайті глави держави, указ «спрямований на покращення умов для розвитку підприємництва, здійснення фізичними особами підприємницької діяльності».