Протест профспілок під Кабміном вилився у «Хвилю гніву» – фото

Близько тисячі людей перекрили вулицю Грушевського. Багато з них принесли з собою «червоні картки» – показати їх уряду і його законопроєкту. Представники профспілок вважають, що запропоновані зміни суперечать Конституції України і руйнують трудові гарантії українських працівників.



Урядовий законопроєкт «Про працю» зареєстрували у Верховній Раді 28 грудня минулого року. Він передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.



Федерація профспілок України виступила проти цього законопроєкту, оскільки вважає, що він обмежує права робітників, та анонсувала протестні акції.



Акції протесту відбулися у декількох містах України.