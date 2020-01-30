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30 січня 2020, Київ 21:53
Фотогалереї

Протест профспілок під Кабміном вилився у «Хвилю гніву» – фото

Близько тисячі людей перекрили вулицю Грушевського. Багато з них принесли з собою «червоні картки» – показати їх уряду і його законопроєкту. Представники профспілок вважають, що запропоновані зміни суперечать Конституції України і руйнують трудові гарантії українських працівників.

Урядовий законопроєкт «Про працю» зареєстрували у Верховній Раді 28 грудня минулого року. Він передбачає п'ять ключових нововведень: збереження та розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері праці; підвищення доходів працівників по всій Україні; гармонізація українського законодавства з європейським.

Федерація профспілок України виступила проти цього законопроєкту, оскільки вважає, що він обмежує права робітників, та анонсувала протестні акції.

Акції протесту відбулися у декількох містах України.
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