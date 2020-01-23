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23 січня 2020, Київ 13:09
Новини | Події

Шахтарі перекрили міжнародну трасу і продовжують голодування

На Львівщині шахтарі перекрили міжнародну трасу

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Близько півсотні шахтарів Державного підприємства «Львівугілля» перекрили міжнародну трасу Львів-Рава-Руська, але щодесять хвилин пропускають транспорт. Вимога – виплатити заборговану зарплату за минулий рік.

Також третій день у приміщення Львівської обласної адміністрації продовжують голодування лідери Незалежної профспілки чотирьох шахт ДП «Львівугілля».

«За час голодування підприємство отримало 20 мільйонів гривень і ще раніше 10 мільйонів. Але частина пішла на виплату зарплати і на погашення боргів. За листопад і грудень нічого не отримали. Вимагаємо заплатити хоча б місячний фонд зарплати, щоб графік повернення грошей надали», – каже голова Незалежної профспілки шахти «Лісова» Мирослава Кафтан.

Гірники чекають відповіді від прем’єр-міністра. До того часу продовжують безстрокову акцію протесту у формі голодування, а перекриття траси триватиме кілька годин.

Лідери профспілок гірників у Львівській облдержадміністрації, 21 січня 2020 року
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Лідери профспілок гірників оголосили голодування у приміщенні Львівської обладміністрації 

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