Лідери профспілок гірників оголосили голодування у приміщенні Львівської обладміністрації 

Четверо голів Незалежної профспілки гірників шахт Державного підприємства «Львіввугілля» оголосили голодування у кабінеті виконувача обов’язків голови Львівської обласної державної адміністрації з вимогою повернути заборгованість із зарплати.

«На даний момент по ДП «Львівугілля» заборгованість 317 мільйонів гривень. У нас частково виплачена зарплата за серпень і вересень. Оскільки виплатили сьогодні 10 мільйонів, то будуть ці місяці закриті. Однак не виплачена уся зарплата гірникам за жовтень, а також за листопад і грудень. Ми звертались уже скрізь», – каже Мирослава Кафтан, голова Незалежної профспілки гірників шахти «Лісова».

Гірники не припиняють працювати. На сьогодні на складах збергіається понад 22 тисячі тонн вугілля, яке не відвантажується на ТЕЦ.

«Ми хочемо стабільний ринок збуту, щоб забирали червоноградське вугілля на Добротвірську і Бурштинську ТЕЦ. Бо звідси вугілля везуть на Схід, а сюди навпаки, зі Сходу. Ми стукаємо скрізь через заборгованість із зарплати. Приїхали до Львова, але коли люди вийдуть на дороги, то будуть проблеми для всієї області. Наразі нам ніхто нічого не каже», – говорить голова Незалежної профспілки шахти «Степова» Василь Семканич.

Лідери профспілок сидять у кабінеті виконувача обов’язків голови Львівської обласної адміністрації, щоб уряд почув їхню проблему і вирішив питання із виплатою зарплати, а також чітко сказав, яка подальша доля шахт ДП «Львіввугілля».

За словами виконувача обов’язків голови Львівської ОДА Василя Лозинського, прем’єр-міністр і Офіс президента знають про голодування лідерів профспілок.

«Була нарада з прем’єр-міністром, яка стосувалася інших питань, але поінформував про дану ситуацію, що люди готові оголосити голодування, і далі можуть бути перекритття доріг. Прем’єр-міністр сказав, що питанням займається профільне міністерство. Цю ситуацію за день не вирішимо, схожі ситуації з шахтами в Донецькій області. Там понад 500 мільйонів заборгованість. Причина у випадку Львівщини – це «Центренерго», яке за відвантаження вугілля винне 160 мільйонів гривень і «Держвуглепостач» – 113 мільйонів гривень боргу. «Центренерго» обіцяє щодня проплачувати по 10 мільйонів гривень заборгованості», – наголосив Радіо Свобода Василь Лозинський.

За словами посадовця, собівартість вугілля є вищою, аніж ринкова ціна, тому потрібно ухвалювати рішення щодо майбутнього шахт.

Лідери профспілок мають намір продовжити голодування 22 січня, якщо гірникам не почнуть виплачувати заборгованість із зарплати.