Вищий антикорсуд утричі зменшив заставу для Гримчака

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання адвокатів колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака щодо запобіжного заходу, зменшивши суму застави для нього із 5,9 мільйонів гривень до 1,9 мільйнів.

Гримчак при цьому залишиться під арештом у Чернігівському СІЗО, засідання 19 грудня із ним відбувалося у форматі відеоконференції, йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Водночас, як там же зазначається, 11 грудня слідчий суддя ВАКС змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт «помічникові» ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій, якого слідство вважає співучасником кримінального провадження.

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».

22 жовтня Гримчаку змінили підозру на частину 2 статті 28, частину 3 статті 369-2 (зловживання впливом).