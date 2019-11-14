Суд продовжив арешт Гримчака на два місяці

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку, повідомляє пресслужба ВАКС.

За повідомленням, суд ухвалив таке рішення 13 листопада.

«Йому також визначено заставу у розмірі 3123 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 мільйонів 999 тисяч 283 гривні. Цей обсяг був визначений судами під час обрання запобіжного заходу раніше», – йдеться в повідомленні.

Крім того, помічнику Гримчака, якого слідство вважає співучасником кримінального провадження, також продовжили тримання під вартою – на 30 днів. Застава для нього складає 2082 прожиткових мінімуми для працездатних осіб, що становить 3 мільйони 999 тисяч 522 гривні.

Юрія Гримчака і брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».