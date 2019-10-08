Суд продовжив арешт Гримчака до 14 листопада – ГПУ

Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього міністра з питань тимчасового окупованих територій Юрія Гримчака до 14 листопада, повідомила Генеральна прокуратура України в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Його дружина Юлія у Facebook підтвердила продовження арешту.

Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».