Гримчака помістили до СІЗО в Чернігові – адвокат

Заарештований заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак перебуває у чернігівському СІЗО, повідомила у фейбуці його адвокат Тетяна Матяш.

«В Чернігівському СІЗО сказали, що їм відомо, що в них інша особа, ніж зазначено в ухвалі, але є виправлення і вони набудуть скоро сили. Тому, наразі відпускати нікого не будуть, оскільки вони встановили, що й Михайлович і Миколайович народилися в один день в одному місці, тому є підстави вважати, що це одна й та сама людина. Але вони повідомили департамент і чекають їх рішення», – написала вона.

Справа в тому, що 16 серпня Деснянський суд Чернігова заарештував Юрія Гримчака з можливістю вийти під заставу у 6 мільйонів гривень, але допустив помилку в його імені та ініціалах адвоката, через що сторона захисту вимагала відпустити заступника міністра, бо, за їхніми словами, у справі фігурує інша людина. Втім, 17 серпня суд постановив внести зміни в ухвалу і виправити помилки.

Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».