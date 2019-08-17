Суд у Чернігові виправив по батькові Гримчака в ухвалі про його арешт

Деснянський суд Чернігова у справі заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака ухвалив рішення виправити по-батькові підозрюваного з «Михайлович» на «Миколайович» в ухвалі про запобіжний захід та вказати правильні ініціали його адвоката Тетяни Матяш. Відповідне рішення від 17 серпня юристка опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці.

Згідно з документом, сторона захисту наполягала на тому, що ухвала, про яку йдеться, «стосується іншої особи», тож потрібно не виправляти щось у цьому тексті, а виносити нове рішення, а тим часом звільнити з-під варти Юрія Гримчака, про якого не йдеться у справі, та суд постановив залишити рішення про арешт з можливістю застави чинним.

Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».

16 серпня Деснянський суд Чернігова обрав Гримчакові запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави у 6 мільйонів гривень.