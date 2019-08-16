Прокуратура просить заарештувати Гримчака з правом понад 12 млн гривень застави

Генеральна прокуратура України просить заарештувати заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його ймовірного помічника Ігоря Овдієнка на 60 діб з правом застави у 12,5 мільйона гривень.

Запобіжний захід обиратиме 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова.

Юрія Гримчака і його «довірену особу» затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».

Гримчак працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра», і другий затриманий – брати дружини Гримчака – не має стосунку до міністерства.