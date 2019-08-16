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16 Серпень 2019, Київ 19:55
Новини | Політика

Прокуратура просить заарештувати Гримчака з правом понад 12 млн гривень застави

Юрія Гримчака і його «довірену особу» затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів

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Генеральна прокуратура України просить заарештувати заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його ймовірного помічника Ігоря Овдієнка на 60 діб з правом застави у 12,5 мільйона гривень.

Запобіжний захід обиратиме 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова.

Юрія Гримчака і його «довірену особу» затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Дружина Юрія Гримчака коментує затримання чоловіка
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Дружина Юрія Гримчака коментує затримання чоловіка

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15 серпня Юрію Гримчаку та Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».

Гримчак працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра», і другий затриманий – брати дружини Гримчака – не має стосунку до міністерства.

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