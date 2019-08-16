Суд заарештував Гримчака з правом застави у 6 млн гривень

Деснянський районний суд Чернігова заарештував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака на два місяці з правом 6 мільйонів гривень застави.

Прокуратура просила призначити Гримчаку 12,5 мільйонів застави.

Сам Гримчак запевняв, що не збирається нікуди тікати і готовий захищати себе всіма законними способами.

ісля того, як суддя завершила зачитувати ухвалу, адвокат Гримчака Тетяна Матяш зауважила, що в ухвалі підозрюваного називають Михайлович, хоча він Миколайович. У зв’язку з цим юристка вимагала, щоб заступника міністра випустили з-під варти, бо в ухвалі йдеться про іншу людину.

Суддя назвала це технічною помилкою та пообіцяла її виправити.

Юрія Гримчака і його «довірену особу» затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».

Гримчак працює на посаді заступника голови МінТОТ з березня 2017 року. За даними МінТОТ, затримання не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків заступника міністра.​ У відомстві наголосили, що в них немає посади «помічник заступника міністра», і другий затриманий – двоюрідний брат дружини Гримчака – не має стосунку до міністерства.