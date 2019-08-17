Справа Гримчака: суд у Чернігові обрав запобіжний захід другому затриманому

Деснянський суд Чернігова 17 серпня взяв під арешт на два місяці з правом застави Ігоря Овдієнка, другого фігуранта справи, за якою проходить заступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак, повідомляє «5 канал».

За цими даними, розмір застави становить 4 мільйони гривень.

Раніше, 16 серпня, цей же суд заарештував Юрія Гримчака з можливістю вийти під заставу у 6 мільйонів гривень, але допустив помилку в його імені та ініціалах адвоката, через що сторона захисту вимагала відпустити заступника міністра, бо справі фігурує інша людина. Втім, 17 серпня суд постановив внести зміни в ухвалу і виправити помилки.

Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».

16 серпня Деснянський суд Чернігова обрав Гримчакові запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці з можливістю застави у 6 мільйонів гривень.