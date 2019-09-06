Суд залишив Юрія Гримчака під вартою – дружина

Чернігівський апеляційний суд 6 вересня залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, повідомила у фейсбуці його дружина Юлія.

Суд залишив без задоволення скаргу захисту ексчиновника щодо обраного Гримчакові запобіжного заходу, тримання під вартою.

За словами Юлії Гримчак, прокурори в судовому засіданні не змогли вказати, хто є потерпілою особою у справі Гримчака, натомість у статті, інкримінованій колишньому високопосадовцю, така умова є обов'язковою. Також, як стверджує дружина Гримчака, сторона обвинувачення не змогла уточнити, «скільки грошей було вилучено у Гримчака та з його помешкання, особливо з кабінету».

«Сьогодні прокурор Приходько заявив, що вони не знають, за якою статтею кваліфікувати вчинені дії незрозуміло кого. Ні статті, ні дій, ні постраждалих. Отже, відбудеться зміна кваліфікації інкримінованого правопорушення», – написала Юлія Гримчак за підсумками судового засідання 6 вересня.

Сторона обвинувачення наразі не коментувала перебіг процесу.

Раніше цього тижня, 2 вересня, Чернігівський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Овдієнка, якого затримали разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».