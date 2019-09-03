Суд залишив під вартою фігуранта «справи Гримчака»

Чернігівський апеляційний суд 2 вересня залишив під вартою Ігоря Овдієнка, якого затримали разом із заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієм Гримчаком у справі про шахрайство в особливо великих розмірах.

Суд залишив без змін рішення Деснянського районного суду Чернігівської області від 17 серпня, який заарештував Овдієнка з можливістю чотирьох мільйонів гривень.

Розгляд апеляції на арешт заступника міністра перенесли на 6 вересня. Він може внести шість мільйонів гривень застави.

Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра пройшов обшук. Їм інкримінують злочин, передбачений статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».