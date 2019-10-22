Гримчаку змінили підозру – ГПУ

Колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку змінили підозру із шахрайства на зловживання впливом, повідомила Генеральна прокуратура України в коментарі Радіо Свобода.

«Дійсно, йому змінено підозру на частину 2 статті 28, частину 3 статті 369-2 (зловживання впливом). Вирішується питання про передачу кримінального провадження до Національного антикорупційного бюро за підслідністю», – розповіли Радіо Свобода в пресслужбі ГПУ.

Юрія Гримчака та брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня ввечері у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабарів за нібито сприяння в ухвалені рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Затримані наразі перебувають в ІТТ. Перед затриманням вдома у заступника міністра відбувся обшук.

15 серпня Юрію Гримчаку та Ігорю Овдієнку оголосили підозру. За версією слідства, «бралися кошти на погодження проєктів будівництва та реконструкції будівель та споруд» і «вирішення цивільного позову у Верховному суді».