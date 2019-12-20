20 грудня в обігу з’являться монети номіналом п’ять гривень та нова банкнота номіналом 50 гривень, свідчать дані на сайті Національного банку України.

У регуляторі переконують, що ця банкнота має удосконалену систему захисту та своїм дизайном наслідує банкноти нового покоління гривні.

У середині наступного року в обіг мають ввести монети по 10 гривень.

У Нацбанку пояснювали, що заміна банкнот номіналами 5 та 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дасть змогу державі заощадити близько 1 мільярда гривень, адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот дрібних номіналів.

У 2018 році НБУ ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні.