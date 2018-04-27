Нацбанк ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні

Національний банк України з 27 квітня 2018 року ввів в обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні.

Як повідомляє прес-служба НБУ, ці монети перебуватимуть в обігу разом із монетами номіналом 1 гривня старого зразка і банкнотами номіналом 1 і 2 гривні попередніх років виготовлення.

«Новими монетами українці зможуть розраховуватися одночасно з банкнотами відповідних номіналів необмежений період часу. Вилучатися з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні не будуть, згодом монети повністю замінять зношені та пошкоджені банкноти», – сказав директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

У березні Нацбанк заявив, що припиняє випуск паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень і випускає відповідні монети.