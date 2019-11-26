Нацбанк: 20 грудня в обіг введуть монети номіналом 5 гривень

20 грудня в обіг введуть монети номіналом п’ять гривень та оновлені банкноти номіналом 50 гривень, повідомив Національний банк України.

У регуляторі зазначили, що завершують перехід на оновлений банкнотно-монетний ряд гривні, «який містить надійніші та захищеніші від підробок банкноти, забезпечує зручність готівкових розрахунків та економію коштів для держави».

«Для цього в обіг буде введено монети номіналом 5 та 10 гривень, які поступово замінять паперові банкноти. Водночас буде запроваджено оновлені банкноти номіналом 50 та 200 гривень з удосконаленою системою захисту, які своїм дизайном наслідують банкноти нового покоління гривні», – розповіли в НБУ.

Оновлені банкноти по 200 гривень мають з’явитися в обігу 25 лютого 2020 року. У середині наступного року в обіг введуть монети по 10 гривень.

У Нацбанку наголосили, що заміна банкнот номіналами 5 та 10 гривень на монети пояснюється тим, що це дасть змогу державі заощадити близько 1 мільярда гривень, адже тривалість життя монет є значно вищою, ніж тривалість життя банкнот дрібних номіналів.

У 2018 році НБУ ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні.