НБУ планує надрукувати 5 мільйонів банкнот номіналом 1000 гривень

Національний банк України планує першим випуском ввести в обіг 5 мільйонів банкнот номіналом 1000 гривень. Про це повідомив журналістам директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

«Щодо попереднього випуску, ми плануємо його здійснити в обсягах 5 мільйонів штук банкнот. А далі, по мірі надходження замовлень від банків та потреби економіки», – зазначив Зайвенко.

Раніше у Національному банку України повідомили, що у жовтні поточного року введуть у обіг банкноту нового найвищого номіналу 1000 гривень. Відбудеться це з 25 жовтня, коли банкноту почнуть видати в банках. На банкноті буде зображений Володимир Вернадський – український науковець, мислитель і природознавець.

Водночас з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом – ними не можна буде розрахуватися.