Гривня встановила новий рекорд – курс НБУ

Українська національна валюта оновила більш як трирічний рекорд курсу щодо долара США. За результатами торгів 18 вересня Національний банк України встановив на 19 вересня курс 24 гривні 67 копійок за одиницю американської валюти.

Попереднє досягнення гривні було встановлене 16 вересня – 24 гривні 71 копійка. Такі значення в парі гривня-долар не спостерігалися 38 місяців – від липня 2016 року.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.

Востаннє поблизу позначки 24 гривні 50 копійок за долар офіційний курс перебував у січні 2016 року.