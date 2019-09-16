Гривня зберігає позиції на міжбанку

Торги на міжбанківському валютному ринку 16 вересня відбуваються поблизу рівнів, досягнутих наприкінці минулого тижня і зафіксованих курсом НБУ.

Станом на 12:00 регулятор встановив довідкове значення курсу на рівні 24 гривні 77 копійок за долар. Це на 6 копійок більше за офіційний курс на 16 вересня.

Котирування міжбанку станом на 11:00 становили 27 гривень 70–74 копійки, але вже опівдні повернулися до рівнів відкриття 27 гривень 77–80 копійок за долар.

Офіційний курс на 16 вересня 24 гривні 71 копійка за долар є рекордним на останні понад три роки – від липня 2016 року.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.

Востаннє поблизу позначки 24 гривні 50 копійок за долар офіційний курс перебував у січні 2016 року.