Міжбанк: гривня йде на новий рекорд

Після одноденної корекції, коли долар частково відіграв втрати, на українському міжбанківському валютному ринку знову посилюється національна валюта. Як повідомляє сайт «Мінфін», станом на 12:00 котирування встановилися на рівні 24 гривні 81–83,5 копійки за долар, це більш як на 10 копійок менше за рівень закриття торгів 11 вересня.

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 24 гривні 86 копійок за долар, це на 11 копійок менше від офіційного курсу на 12 вересня.

Цього тижня вперше за три роки офіційний курс, який Національний банк України встановлює за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку, склав менш як 25 гривень за долар. Курс на 11 вересня регулятор встановив на рівні 24 гривні 88 копійок за одиницю американської валюти.

У липні 2016 року курс піднімався до 24 гривень 80 копійок, але вже в серпні того року становив понад 25 гривень за долар.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.