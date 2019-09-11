Уперше за три роки долар коштує менш як 25 гривень – курс НБУ

На валютному ринку триває посилення української гривні. Вперше за три роки офіційний курс, який Національний банк України встановлює за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку, склав менш як 25 гривень за долар. Курс на 11 вересня регулятор встановив на рівні 24 гривні 88 копійок за одиницю американської валюти.

У липні 2016 року курс піднімався до 24 гривень 80 копійок, але вже в серпні того року становив понад 25 гривень за долар.

На міжбанківському ринку 10 вересня котирування опускалися ще нижче (до 24,84–87 гривні за долар), але до кінця торгів на малих обсягах долар відновив свої позиції і коштував близько 25 гривень.

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.