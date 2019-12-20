СБУ вимагає від «Приватбанку» погоджувати з ними позови проти Коломойського в іноземних судах

Служба безпеки України звернулась до керівництва націоналізованого «Приватбанку» з листом, в якому висловило невдоволення тим, що державна фінустанова позивається до колишніх власників банку (Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – ред.) в іноземних юрисдикціях, не узгоджуючи такі дії з СБУ та Генпрокуратурою, і просить на майбутнє без отримання такого «попереднього погодження» утриматися від подання нових таких позовів.

Такий лист спецслужби на адресу керівництва «Приватбанку» є в розпорядженні журналістів програми «Схеми». Лист від 17 грудня 2019 року підписав заступник голови СБУ Володимир Горбенко.

«Встановлено, що представники банківських установ ініціюють позови в іноземних юрисдикціях та міжнародних арбітражах щодо стягнення збитків та притягнення до відповідальності осіб, дії яких спричинили доведення банку до неплатоспроможності, – мовиться у листі СБУ до «Приватбанку». – Вважаємо за необхідне забезпечити обов’язкову координацію позовної роботи банківських установ у міжнародних юрисдикціях зі Службою безпеки України і Генеральною прокуратурою України та попереднє погодження позовів, що подаються до судів поза межами території України, із вказаними органами. До такого попереднього погодження прошу утриматися від подання нових позовів».

У СБУ підтвердили Радіо Свобода, що такий лист справді направляли до «Приватбанку».

«З урахуванням зазначених норм чинного законодавства, подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про вчинення злочинів у банківській сфері», – мовиться в листі, в якому Служба безпеки України посилається на 90-у статтю Кримінального процесуального кодексу.

Служба безпеки не має жодних повноважень, аби просити і вимагати, щоб погоджувати з нею будь-які міжнародні позови, аналізує юристка громадської організації «Центр протидії корупції» Олена Щербан.

«Стаття КПК, на яку посилаються у листі СБУ, говорить лише про те, як оцінювати рішення міжнародних судів, і не стосується будь-якого порядку подачі позовів та інших дій, – каже юристка. – Цей лист можна навіть оцінити як грубе втручання в діяльність суб’єкта господарювання та тиск. І взагалі, така практика і вимоги з боку служби порушують чинне законодавство та Конституцію».

Напередодні націоналізації з «Приватбанку» були виведені десятки мільярдів гривень на фірми-бульбашки – угоди з компаніями були підписані в той час, коли банком володів Ігор Коломойський.

Станом на цей час держава судиться з олігархом Коломойським та його бізнес-партнерами, щоб стягнути заподіяні мільярдні збитки: не тільки в Україні, але й за кордоном, включно із Великобританією, Швейцарією і США, а відненавна і в Ізраїлі.

Позов у Швейцарії подав Нацбанк, оскільки там мешкав олігарх. Судовий процес у Великій Британії розпочав «Приватбанк», аргументуючи тим, що саме через британські фірми, за їхніми даними, виводилася частина грошей з банку. А у США, як підозрює нинішній менеджмент «Приватбанку», Коломойський та Боголюбов придбали нерухомість та інші активи за рахунок привласнених коштів банку.

Як раніше відзначали «Схеми», розгляд позовів «Приватбанку» в міжнародних судах створив незручності для колишніх власників. Наприклад, Лондонський суд заморозив активи Коломойського та Боголюбова по всьому світі. Судовий процес у США, ініційований «Приватбанком», взагалі може загрожувати бізнесменам кримінальною відповідальністю.

​«Приватбанк» – найбільший в Україні банк. До націоналізації 2016 року його бенефіціарними власниками були Ігор Коломойський (49,98%) та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов (41,58%), які прямо чи опосередковано володіли понад 91,5 відсотками акцій. Ще 8,5 відсотків належало міноритаріям, в тому числі менеджменту на чолі з тодішнім головою правління Олександром Дубілетом.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанкові» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.