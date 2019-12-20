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20 грудня 2019, Київ 19:32
Новини | Політика

СБУ вимагає від «Приватбанку» погоджувати з ними позови проти Коломойського в іноземних судах

Відповідний лист СБУ на адресу керівництва «Приватбанку» є в розпорядженні «Схем»

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Служба безпеки України звернулась до керівництва націоналізованого «Приватбанку» з листом, в якому висловило невдоволення тим, що державна фінустанова позивається до колишніх власників банку (Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова – ред.) в іноземних юрисдикціях, не узгоджуючи такі дії з СБУ та Генпрокуратурою, і просить на майбутнє без отримання такого «попереднього погодження» утриматися від подання нових таких позовів.

Такий лист спецслужби на адресу керівництва «Приватбанку» є в розпорядженні журналістів програми «Схеми». Лист від 17 грудня 2019 року підписав заступник голови СБУ Володимир Горбенко.

«Встановлено, що представники банківських установ ініціюють позови в іноземних юрисдикціях та міжнародних арбітражах щодо стягнення збитків та притягнення до відповідальності осіб, дії яких спричинили доведення банку до неплатоспроможності, – мовиться у листі СБУ до «Приватбанку». – Вважаємо за необхідне забезпечити обов’язкову координацію позовної роботи банківських установ у міжнародних юрисдикціях зі Службою безпеки України і Генеральною прокуратурою України та попереднє погодження позовів, що подаються до судів поза межами території України, із вказаними органами. До такого попереднього погодження прошу утриматися від подання нових позовів».

Лист СБУ до керівництва «Приватбанку» від 17 грудня 2019 року підписав заступник голови відомства Володимир Горбенко
Лист СБУ до керівництва «Приватбанку» від 17 грудня 2019 року підписав заступник голови відомства Володимир Горбенко

У СБУ підтвердили Радіо Свобода, що такий лист справді направляли до «Приватбанку».

«З урахуванням зазначених норм чинного законодавства, подання позовів до міжнародних арбітражів може в певних випадках негативно вплинути на здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях про вчинення злочинів у банківській сфері», – мовиться в листі, в якому Служба безпеки України посилається на 90-у статтю Кримінального процесуального кодексу.

Служба безпеки не має жодних повноважень, аби просити і вимагати, щоб погоджувати з нею будь-які міжнародні позови, аналізує юристка громадської організації «Центр протидії корупції» Олена Щербан.

«Стаття КПК, на яку посилаються у листі СБУ, говорить лише про те, як оцінювати рішення міжнародних судів, і не стосується будь-якого порядку подачі позовів та інших дій, – каже юристка. – Цей лист можна навіть оцінити як грубе втручання в діяльність суб’єкта господарювання та тиск. І взагалі, така практика і вимоги з боку служби порушують чинне законодавство та Конституцію».

Напередодні націоналізації з «Приватбанку» були виведені десятки мільярдів гривень на фірми-бульбашки – угоди з компаніями були підписані в той час, коли банком володів Ігор Коломойський.

Станом на цей час держава судиться з олігархом Коломойським та його бізнес-партнерами, щоб стягнути заподіяні мільярдні збитки: не тільки в Україні, але й за кордоном, включно із Великобританією, Швейцарією і США, а відненавна і в Ізраїлі.

Позов у Швейцарії подав Нацбанк, оскільки там мешкав олігарх. Судовий процес у Великій Британії розпочав «Приватбанк», аргументуючи тим, що саме через британські фірми, за їхніми даними, виводилася частина грошей з банку. А у США, як підозрює нинішній менеджмент «Приватбанку», Коломойський та Боголюбов придбали нерухомість та інші активи за рахунок привласнених коштів банку.

Як раніше відзначали «Схеми», розгляд позовів «Приватбанку» в міжнародних судах створив незручності для колишніх власників. Наприклад, Лондонський суд заморозив активи Коломойського та Боголюбова по всьому світі. Судовий процес у США, ініційований «Приватбанком», взагалі може загрожувати бізнесменам кримінальною відповідальністю.

​«Приватбанк» – найбільший в Україні банк. До націоналізації 2016 року його бенефіціарними власниками були Ігор Коломойський (49,98%) та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов (41,58%), які прямо чи опосередковано володіли понад 91,5 відсотками акцій. Ще 8,5 відсотків належало міноритаріям, в тому числі менеджменту на чолі з тодішнім головою правління Олександром Дубілетом.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанкові» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

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