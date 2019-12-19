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19 грудня 2019, Київ 13:07
Новини | Політика

«Приватбанк» повідомив про нову справу на 600 млн дол в Ізраїлі проти ексакціонерів

Ukraine --

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У третю річницю націоналізації 18 грудня «Приватбанк» ініціював новий позов на 600 мільйонів доларів в окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших захисників, повідомила 19 грудня пресслужба відомства.

«Вчора банком було ініційоване нове судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів. Сума позову становить 600 мільйонів доларів США. Також, за результатами подальшого аналізу, ПриватБанк збільшив суму позовних вимог в Канцлерському суді штату Делавер в США та подав до суду доповнену позовну заяву. Банк продовжує підготовку до слухання по суті своєї позовної заяви проти колишніх власників та інших осіб на суму більше 3 мільярдів доларів США (з відсотками) у Високому Суді Англії та Уельсу», – йдеться в повідомленні.

У «Приватбанку» з посиланням на голів правління і наглядової ради заявили про зобов’язаність «докласти всіх можливих зусиль, щоб забезпечити відшкодування збитків банку тими, хто ці збитки заподіяв».

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У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

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