Верховний суд оголосив перерву до 31 січня у справі про кредити Суркісів у «Приватбанку»

Верховний суд до 31 січня оголосив перерву у справі про законність операції обміну вкладів родини Суркісів на акції «Приватбанку». Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі «Приватбанку».

У процесі націоналізації «Приватбанку» вклади родини Суркісів обміняли на акції, а саму родину визнали пов’язаними з банком особами. Проведення операції дозволило державі надалі придбати акції банку за 1 гривню та націоналізувати фінансову установу.

Цього тижня відбудуться ще два судові засідання, пов’язані з «Приватбанком».

18 грудня суд слухатиме справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського. Він прагне визнати недостовірною заяву НБУ і стверджує, що вона «принизила його честь, гідність та ділову репутацію».

19 грудня суд слухатиме апеляцію Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду, який визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.