Спільники? Хто допомагає Коломойському нарощувати вплив після перемоги Зеленського («СХЕМИ» | №241)

У передвиборчій програмі нинішнього президента України Володимира Зеленського не було слова «деолігархизація». Але його сценічний герой Голобородько, за якого фактично і проголосували українці, саме це й робив – протистояв олігархам, які, змовившись між собою, ділили країну. Тож подібні очікування українців перемістились на Зеленського і в реальному житті.

Але в реальності один із українських олігархів – Ігор Коломойський – виявився його бізнес-партнером. І мав великі сподівання на наступну п'ятирічку: щонайменше повернути собі втрачене – наприклад, «Приватбанк», а краще – суттєво розширити вплив на владу та політичну ситуацію в країні.

Тепер для олігарха, який потрапив під приціл американських правоохоронців – це питання принципове. Після повернення в Україну політично-бізнесова активізація Коломойського відчутна на багатьох фронтах. «Схеми» дослідили, як це відбувається, хто його агенти у владі та чи не став таким сам президент Володимир Зеленський.