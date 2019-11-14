«Приватбанк» подасть касацію на рішення про договори з компаніями Коломойського і Боголюбова

«Приватбанк» заявляє, що подає касацію на рішення Північного апеляційного господарського суду у справі за позовом компанії «Тех-Трейд-Інвест». Про це повідомляє пресслужба банку.

Рішення апеляційного суду визнавало недійсними окремі умови кредитних договорів з низкою компаній, які пов’язані з колишніми акціонерами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, йдеться в заяві установи.

«Ще до націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року банк надавав кредити пов’язаним з колишніми власниками компаніям під процентну ставку, яка була вдвічі нижче ринкової і складала від 10% до 12% річних у гривні. Видачею таких «індексних кредитів» й було закладено майбутні юридичні ризики щодо стягнення з позичальників нарахованих процентів, комісій і штрафних санкцій», – стверджують у банку.

Відтак рішення Північного апеляційного господарського суду Києва в «Приватбанку» вважають безпідставним і планують оскаржити його у Верховному суді.

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4 листопада Північний апеляційний господарський суд задовольнив вимоги низки підприємств – «Тех-Трейд-Інвест», «Парктур», «Скорзонера», «Шелта», «Аспект» – до «Приватбанку» і визнав недійсними низку догворів, за якими компанії були винні банку сукупно майже 7,5 мільярда гривень.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.