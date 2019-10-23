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23 Жовтень 2019, Київ 22:08
Новини | Політика

Богдан розповів послам країн «Групи семи», що немає підстав для повернення «Приватбанку» Коломойському

Голова Офісу президента України Андрій Богдан раніше працював адвокатом бізнесмена Ігоря Коломойського

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Керівник Офісу президента України Андрій Богдан та його заступники повідомили 23 жовтня на зустрічі з послами країн «Групи семи», що підстав для повернення «Приватбанку» колишнім акціонерам немає.

«Ухваливши рішення про націоналізацію, держава вклала в «Приватбанк» 155,3 млрд грн, що дало змогу зберегти кошти українців. Ми вважаємо, що, якими не були б рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного «Приватбанку» колишнім акціонерам», – ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті глави української держави за підсумками зустрічі.


Як ідеться в повідомленні, ця зустріч проводилася за дорученням президента України Володимира Зеленського.

/**/ /**/ /**/ Справу призупинили ввечері 16 жовтня, у судових реєстрах вранці 17 жовтня це не встигли відобразити
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Суд зупинив розгляд позову Коломойського про оскарження продажу «Приватбанку» державі

Господарський суд Києва 17 жовтня призупинив розгляд провадження за позовом колишніх акціонерів «Приватбанку», зокрема олігарха Ігоря Коломойського, які намагаються в суді визнати незаконним продаж акцій банку державі за одну гривню, під час його націоналізації. Суд ухвалив таке рішення, доки питання «Приватбанку» розглядається в інших судах.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

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