Суд зупинив розгляд позову Коломойського про оскарження продажу «Приватбанку» державі

Господарський суд Києва призупинив розгляд провадження за позовом колишніх акціонерів «Приватбанку», зокрема олігарха Ігоря Коломойського, які намагаються в суді визнати незаконним продаж акцій банку державі за одну гривню, під час його націоналізації.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, про це повідомив в.о. голови Господарського суду Києва Петро Паламар. За його словами, суддя ухвалила рішення призупинити провадження, доки питання «Приватбанку» розглядається в інших судах.

Справу призупинили ввечері 16 жовтня, у судових реєстрах вранці 17 жовтня це не встигли відобразити.

Адвокат Коломойського Олександр Винниченко визнав, що таке рішення затримує процес, і додав: чи це в інтересах клієнта, він зрозуміє, вивчивши ухвалу.

Тим часом, представники юридичної служби Національного банку України наголошують, що Господарський суд зупинив процес до розгляду апеляції на ухвалу про визнання націоналізації банку незаконною. Цю апеляцію має розглянути Шостий апеляційний адміністративний суд, дата розгляду наразі невідома.

Раніше сьогодні в Києві повідомили про «замінування» Господарського районного суду, який мав розглядати позов бізнесмена Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments Ltd. про повернення їм акцій «Приватбанку».

За словами кореспондента Радіо Свобода, суд вже відновив роботу, вибухівки в приміщенні не знайшли.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.