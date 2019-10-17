У Києві замінували суд, який має розглядати позов Коломойського про акції «Приватбанку»

У Києві повідомили про замінування Господарського районного суду, який має розглядати позов бізнесмена Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments Ltd. про повернення їм акції «Приватбанку», передає кореспондент Радіо Свобода.

Юридичний радник «Приватбанку» Андрій Пожидаєв говорив, що суд може ухвалити рішення в цій справі саме 17 жовтня.

Уже під стінами суду Пожидаєв сказав, що судові дебати проходитимуть у «закритому режимі».

«Після них суддя піде до нарадчої кімнати. Час, коли суддя вийде і оголосить рішення – не обмежується», – заявив юридичний радник.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.