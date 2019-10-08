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08 Жовтень 2019, Київ 21:41
Новини | Економіка

Суд може ухвалити рішення у справі про акції «Приватбанку» 17 жовтня – радник

«Приватбанк» може повернутися до колишніх власників

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Господарський суд Києва призначив на 17 жовтня дебати у справі про повернення бізнесмену Ігорю Коломойському та компанії Triantal Investments Ltd. акцій «Приватбанку», повідомив юридичний радник банківської установи Андрій Пожидаєв в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна». За його словами, після цього суд може ухвалити рішення.

«Це вже був розгляд по суті. Вивчалися матеріали, вивчалися обставини. Остаточне рішення щодо «Приватбанку» може бути ухвалене 17 жовтня після проведення дебатів», – сказав Пожидаєв.

Національний банк України повідомив «Інтерфакс-Україна», що суд завершив розгляд зустрічного позову «Приватбанку» й стадію з’ясування обставин справи. Судові дебати призначені на 10:30 17 жовтня.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

/**/ /**/ /**/ Офіс «Приватбанку» в Дніпрі
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Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

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