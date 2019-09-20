Робітники заводу Коломойського пікетують головний офіс «ПриватБанку» в Дніпрі

Працівники Нікопольського заводу феросплавів, власником якого є олігарх Ігор Коломойський, пікетують головний офіс «ПриватБанку» в Дніпрі, вимагаючи «погашення боргу перед підприємством».

За словами представників мітингувальників, в акції бере участь тисяча людей, за оцінками поліції, – кілька сотень. Учасники пікету б’ють дерев’яними палицями об робітничі каски та діжки, а також тримають плакати з написами «Де наші гроші?».

Як повідомив Радіо Свобода директор з юридичних питань підприємства Євген Бовкун, свого часу «ПриватБанк» взяв кредит у Нацбанку, за яким деякі підприємства, у тому числі й Нікопольський завод феросплавів, виступили гарантами. НЗФ, зокрема, дав під заставу своє майно – залізничний транспорт. Коли 2016 року «ПриватБанк» не повернув кредит, Нацбанк звернувся до суду, аби накласти арешт на майно заводу. Після судової тяганини підприємство в серпні було змушене укласти мирову угоду й сплати Нацбанку 22 мільйона гривень, а тепер вимагають від «Приватбанку» повернути йому ці кошти, пояснив представник підприємства.

«Приватбанк» не відреагував, уже сплив триденний термін, в який ми чекали реакції. Сьогодні ми подали до суду й влаштували цю акцію, аби прискорити процес. Це наші оборотні кошти, ми на них розраховували, нам треба зараз людям сплатити аванс, сьогодні ми його затримуємо. «ПриватБанк», хоч і перейшов до держави, але є правонаступником», – сказав Євген Бовкун.

За його словами, робітників привезли з Нікополя організовано, автобусами. Акція заявлена на один день.

У «ПриватБанку» пікет працівників підприємства називають «тиском на банк». Як повідомив Радіо Свобода речник фінансової установи Олег Серга, вимоги пікетувальників «явно не за адресою».



«ПриватБанк» не має боргів серед заводом. Мова йде про кредит, який брали попередні власники банку (одним зі співвласників до націоналізації банку в 2016 року був Ігор Коломойський – ред.) під поручительство заводу, який належить тим самим власникам. Ми розцінюємо цей пікет як тиск на банк. Але зараз ми готуємось запропонувати людям чай, пиріжки, аби їхнє перебування було комфортним. Поліція забезпечує правопорядок», – сказав Олег Серга.

Власником контрольного пакету акцій Нікопольського заводу феросплавів є український мільярдер Ігор Коломойський.