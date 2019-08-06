Коломойський використовує методи «народного обурення» на користь своїх заводів (огляд преси)

Бізнесмен Ігор Коломойський отримав ще одну велику судову перемогу: держава буде змушена встановити низький тариф на електроенергію для його феросплавних заводів – і дотувати бізнес олігарха, інформує газета «Україна молода». Видання пише, що Ігор Коломойський зараз виграє переважно всі судові суперечки, пов’язані з афільованим бізнесом. А якщо раптом суд не квапиться ухвалювати рішення на твою користь, то йому завжди можна трохи допомогти. А тому для вирішення деяких суто економічних питань, наприклад, тарифних преференцій, якщо вже не вдалося зробити це через суд – олігарх використовує і методи «народного обурення». Які, як зазначає видання, цілком вкладаються в останню концепцію перемоги народовладдя. Що отримало таку гучну перемогу на виборах. Так, наприкінці минулого тижня працівники Нікопольського заводу феросплавів, який входить в бізнес-орбіту Ігоря Коломойського, пікетували «Укренерго», а також Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Причина «робітничого гніву» – встановлення трохи не таких тарифів на електроенергію на II півріччя 2019 року. Газетярі нагадують, що подібний трюк зі зменшення тарифів Коломойський успішно провів іще в 2010-2012 роках з урядом Миколи Азарова: шляхом масових звернень до держорганів, аналогічних акцій протесту, шантажу влади і навіть демонстративного звільнення частини співробітників підприємства Коломойського отримали пільгові тарифи на електроенергію. Видання зазначає, що Нікопольський феросплавний завод споживає до 7% усієї електроенергії, що її відпускають для промисловості України. А тому питання тарифів для нього вкрай важливе. Докладніше йдеться в статті «Вони зробили нас разом!».

Заява про позбавлення журналістики президентської милості збурила мас-медійний простір, констатує газета «День». Ідея прямого спілкування влади з народом за допомогою балконів, твітера і гамбургерів не нова. Цим давно займається американський президент. Не потрібно бути надто спостережливим, щоб помітити потяг до наслідування з боку його українського колеги, зазначає видання. З іншого боку, журналісти, звичайно ж – ланцюгові пси, але не завжди демократії, частіше – своїх господарів. Уже багато років українці дивляться на інформацію, як на воду, переймаючись питанням насамперед про джерело її походження. Адже «вода» з криниць Коломойського, Пінчука, Ахметова, Порошенка володіє абсолютно різними властивостями. Яка з них корисна для здоров’я, залежно від своїх уявлень, вирішують електорати. Команда, яка прийшла до влади, поки тільки орендує джерело народного напування. Природно, їй хочеться мати свій інструмент впливу. Оскільки немає в країні справжнього пана без власної медійної псарні, то хочеш не хочеш, фейсбуком не обмежишся. Тим більше за очевидної переваги ТБ над інтернетом. Так що плани створення власного телеканала нібито для контрпропагандистського мовлення російською мовою, цілком реальні та відбивають намір команди не стільки обійтися без журналістів, скільки набрати або виростити своїх. Усі ображені «за всю професію» можуть не переживати: сфера зайнятості залишиться, стверджує газета. Ось тільки чим доведеться займатися? Про це йдеться в матеріалі «Влада і ЗМI, або У суспільстві, де не потрібні журналісти, вища зайнятість у поліцейських».

Видобуток – окремо, транзит – окремо. Газета «День» інформує, що вже з наступного року Україну очікує чергова велика енергетична реформа – так званий анбандлінг «Нафтогазу». Тобто – відокремлення. Дотепер українською газотранспортною системою керує саме ця державна компанія. Але, за європейськими правилами, одна структура не має володіти і видобутком газу, і його транспортуванням. Тож ГТС вирішили відокремити й уже з наступного року передати незалежному оператору. Саме так працюють в ЄС. Але в Україні досі не визначилися, за якою саме моделлю відокремлювати трубу. Бачення Кабміну та «Нафтогазу» розійшлися: уряд пропонує віддати ГТС «на правах господарського відання» створеному державою ПАТ «Магістральні газопроводи України». А «Нафтогаз» відстоює модель незалежного системного оператора на базі діючого – «Укртрансгазу». Експерти газети наголошують: в разі вибору неправильної моделі нового оператора ГТС українська труба ризикує спорожніти та втратить мільярди доларів. Якщо ж реформа пройде вдало – вдасться зберегти обсяги транзиту та залучити в управління трубою потужних європейських партнерів. Докладніше про варіанти реформ газета розповідає в матеріалі «Як правильно поділити трубу й не дати їй спорожніти?»