Апеляційний суд Лондона підтвердив, що англійський суд має право розглядати позов «Приватбанку»

Апеляційний суд Лондона підтвердив, що англійський суд має право розглядати позов українського «Приватбанку» щодо шахрайства проти колишніх власників установи – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, повідомила пресслужба українського державного банку.

У банку зазначили, що арешт активів колишніх власників залишається чинним до винесення судового рішення по суті.

Згідно з повідомленням, Апеляційний суд в повній мірі задовольнив апеляційну скаргу «Приватбанку» щодо всіх питань, повністю скасувавши рішення, винесене в грудні 2018 року. Тоді Високий суд Лондона зняв арешт з активів Коломойського та Боголюбова у справі за позовом «Приватбанку». Водночас активи бізнесменів залишалися під арештом на час оскарження рішення в апеляційній інстанції.

«Судді Апеляційного суду дійшли висновку, що «банк має достатню для судового розгляду справу для повного відшкодування 1,9 мільярда доларів [включно з процентами – 3 мільярди доларів] як заявлено в позовних вимогах», та що судовий наказ про всесвітній арешт активів залишається чинним», – заявили в «Приватбанку».

За даними банку, Апеляційний суд постановив, що «за обставин, коли позов про шахрайство передбачає те, що визначено суддею як шахрайство та відмивання коштів в особливо великих розмірах», позов банку повинен розглядатися по суті в Англії.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.