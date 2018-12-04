Юристи Коломойського заявили про зняття арешту з його активів судом Лондона, «Приватбанк» збирається оскаржити це рішення

У юридичній компанії Fieldfisher, яка представляє інтереси бізнесмена Ігоря Коломойського, заявили, що Високий суд Лондона зняв арешт з активів Коломойського та Геннадія Боголюбова у справі за позовом «Приватбанку».

За інформацією юридичної компанії, суд наказав українському банку відшкодувати судові витрати двом своїм колишнім основним акціонерам, а також дійшов висновку, шо «Приватбанк» справу «сфабрикував», аби залучити до процесу британський суд.

У «Приватбанку» стверджують, що активи бізнесменів лишаються під арештом, поки юристи оскаржуватимуть рішення суду у апеляційному суді.

«Судовий наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників банку, пана Ігоря Коломойського та пана Геннадія Боголюбова, та шести компаній, які, як заявляється, підконтрольні їм, на суму 2,6 мільярда доларів США наразі залишається чинним. Відповідачам і надалі заборонено, крім іншого, відчужувати свої активи без згоди банку або дозволу англійського суду», – ідеться у повідомленні.

«Сьогоднішнє рішення фіксує висновки судді про те, що «в Банку немає жодних труднощів із доведенням факту шахрайських дій для достатньої для судового розгляду справи… докази основним чином вказують на ретельно сплановані шахрайські дії та відмивання коштів в особливо великих розмірах… Існує дуже складна схема із залученням великої кількості кредитів та авансових платежів постачальникам… Саме штучна складність цієї схеми вказує на такі шахрайські дії», – стверджують у банку.

Як повідомляє агентство Reuters, лондонський суд у вівторок ухвалив рішення про те, що він не має юрисдикції у справі. Суд також постановив зняти арешт з активів українських бізнесменів, однак рішення не набуде чинності до розгляду апеляції.

Видання «Українська правда» за посиланням на рішення Високого суду Лондона пише, що визнали нанесення збитків «Приватбанку» в розмірі 248 мільйонів доларів замість інкримінованих їм 1,9 мільярда доларів.

На подачу апеляції у «Приватбанку» є 21 день. Якщо банк цього не зробить, з активів Коломойського та Боголюбова знімуть арешт.

На початку серпня Приватбанк повідомив англійському суду, що позов як підстава для судового наказу про арешт активів включає заяви, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 мільярда доларів США у 2014 році шляхом укладення низки удаваних правочинів, що мали наслідком переказування грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли чи контролювали