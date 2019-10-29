Зеленський заявив, що «проблемні» банки не повертатимуть колишнім власникам

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада не має наміру повертати «проблемні» банки, зокрема «Приватбанк», їхнім колишнім власникам.

«З ринку було виведено майже 100 банків, зокрема, «Дельта банк», «Надра банк», банк «Фінанси та кредит», націоналізовано «Приватбанк». У кожній із цих справ, я ще раз кажу, захищатиму лише інтереси держави Україна, інтереси кожного українця. Всі ці проблеми не мають вирішуватися за рахунок платників податків», – сказав Зеленський на інвестиційному форумі в Маріуполі.

Зеленський назвав «неправдою» чутки, що нинішня влада планує повертати банки колишнім власникам.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Суди в Україні розглядають низку справ, пов’язаних із «Приватбанком». Банк також судиться з ексвласниками у Великобританії і США.