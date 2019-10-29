У Маріуполі з ініціативи Зеленського проходить інвестиційний форум (трансляція)

У Маріуполі на Донеччині 29 жовтня стартував перший інвестиційний форум. Як йдеться на сайті заходу, проходить він під егідою президента Володимира Зеленського і передбачає низку панельних дискусій, спеціальних подій і презентацій.

«Кейси успіху, новітні технологічні та інноваційні проекти. 50+ представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій і міжнародних фінансових корпорацій. 350+ гостей, серед яких – представники уряду та місцевої влади, інвестори, представники посольств, бізнесу, молоді лідери та ЗМІ», – йдеться на сайті форуму.

Як повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів, на форумі у Маріуполі Фонд держмайна презентує перелік перших об’єктів для приватизації.

Серед спікерів форуму у Маріуполі, крім представників влади, анонсовані тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор, віцепрезидентка Міжнароднох фінансової корпорації Джорджина Бейкер, голова Представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік Де Загон, віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Алан Пію та інші.

Водночас завтра, 30 жовтня, у Маріуполі також відбудеться «Форум єдності» щодо «інституціоналізації діалогу між суспільством та владою», де, як очікується, серед іншого, будуть представлені елементи стратегії гуманітарної політики.