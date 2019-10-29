Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 жовтня 2019, Київ 12:38
Новини | Політика

У Маріуполі з ініціативи Зеленського проходить інвестиційний форум (трансляція)

Президент України Володимир Зеленський

Дивитись коментарі

У Маріуполі на Донеччині 29 жовтня стартував перший інвестиційний форум. Як йдеться на сайті заходу, проходить він під егідою президента Володимира Зеленського і передбачає низку панельних дискусій, спеціальних подій і презентацій.

«Кейси успіху, новітні технологічні та інноваційні проекти. 50+ представників міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій і міжнародних фінансових корпорацій. 350+ гостей, серед яких – представники уряду та місцевої влади, інвестори, представники посольств, бізнесу, молоді лідери та ЗМІ», – йдеться на сайті форуму.

Як повідомила заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів, на форумі у Маріуполі Фонд держмайна презентує перелік перших об’єктів для приватизації.

Серед спікерів форуму у Маріуполі, крім представників влади, анонсовані тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор, віцепрезидентка Міжнароднох фінансової корпорації Джорджина Бейкер, голова Представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік Де Загон, віцепрезидент Європейського банку реконструкції та розвитку Алан Пію та інші.

Водночас завтра, 30 жовтня, у Маріуполі також відбудеться «Форум єдності» щодо «інституціоналізації діалогу між суспільством та владою», де, як очікується, серед іншого, будуть представлені елементи стратегії гуманітарної політики.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG