Українці в 2019 отримують найбільше переказів зі США, а найчастіше відправляють у Росію – дані «Приватбанку»

З початку 2019 року українці отримали найбільше переказів через «Приватбанк» зі Сполучених Штатів – 141 мільйон доларів – такі дані установа оприлюднила 11 листопада.

За інформацією банку, протягом поточного року сума переказів зі США становить 17% від загального обсягу переказів, які він здійснив. При цьому власну частку в загальному обсязі грошових переказів, які виплачуються в Україні, «Приватбанк» оцінює в 49,8%.

Таким чином, частка переказів зі США в рейтингу банку порівняно з 2018 роком зросла на 3%. Як додає пресслужба банку, у лідерах за обсягом переказів також Ізраїль (14%, 114 мільйонів доларів), Італія (9%, 78 мільйонів), Росія (8%, 69 мільйонів) та Польща (7%, 56 мільйонів доларів).

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«Відправляють гроші за кордон українці найчастіше в Росію (28%, 49 млн доларів США), Грузію (11%, 19 млн доларів США) та Азербайджан (7%, 11 млн доларів США). Вперше до п’ятірки найбільших реципієнтів валютних переказів з України цього року потрапили Китай та Узбекистан, частка яких становить 6% і 5% відповідно», – йдеться в заяві банку.

Згідно з загальними даними Національного банку від серпня 2019 року, сума грошових переказів з Росії з 2015 року знизилася на 30%.