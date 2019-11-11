МВФ закликає Україну зменшити роль держави і олігархів в економіці

Французький часопис Le Figaro зачіпає питання надання Україні нового пакету допомоги від МВФ. Іспанське видання АВС пише про свідчення у розслідуванні тиску на українське керівництво з боку нинішньої адміністрації США. Швейцарська газета Neue Zurcher Zeitung розглядає постать заарештованого у Швейцарії за міжнародним ордером українця, запитуючи чи йдеться про політичного активіста а чи ж про правопорушника?

Іспанський щоденник АВС містить статтю «Я зараз пригадую»: союзник Трампа повертається спиною до імпічменту».

Мадридське видання розпочинає із цитати посла США до Євросоюзу Ґордона Сондленда, який сказав на слуханнях з імпічменту президента Трампа: «Зараз я пригадую, що говорив з паном Єрмаком і сказав йому, що допомога США для України надійде лише тоді, коли Україна оприлюднить заяву щодо випадків корупції, про які ми говорили раніше».

Газета пояснює, що Андрій Єрмак, якого згадує Сондленд, обіймає посаду радника українського керівництва, що відповідає за переговори з Вашингтоном. Далі іспанський часопис додає, що сам Сондленд не є кар’єрним дипломатом, а лише підприємцем готельного бізнесу, і дістав свою посаду посла США при ЄС 2018 року, відіграючи центральну роль у здійсненні тиску на українську владу з метою розслідувати справу, пов’язану з бізнесовою діяльністю в Україні сина колишнього віцепрезидента-демократа Джо Байдена.

АВС пише, що попри запевнення Сондленда, які він попервах подав на слуханнях цієї справи, що надання допомоги Україні не прив’язувалося до розслідування Києвом справи Байдена-молодшого, два інші свідки у справі, а саме посол США в Україні Вільям Тейлор та фахівець з питань України і Росії Ради національної безпеки США Тім Моррісон стверджували діаметрально протилежне.

І Тейлор, і Моррісон казали, що надання допомоги Україні, на територію якої вдерлася Росія, було прив’язано до розслідування офіційним Києвом справи, яка, на думку представників Демократичної партії США, мала б політичне забарвлення напередодні президентських виборів у США 2020 року.

Саме цей момент постає ключовим, як пояснює іспанська газета, у розслідуванні, пов’язаному з можливим імпічментом президента США Дональда Трампа, коли невідомий викривач оприлюднив інформацію про тиск, який чинив на президента України Зеленського під час телефонної розмови у липні цього року президент США Трамп.

Французький часопис Le Figaro друкує матеріал «МВФ закликає Україну зменшити роль держави і олігархів».

Паризька газета зазначає, що Міжнародний валютний фонд закликав Київ вести далі структурні реформи, у той сам час рекомендуючи зменшити роль держави та олігархів у економіці країни.

Все це відбувається тоді, як Україна веде переговори з вашингтонською установою щодо нового трирічного плану допомоги. Принагідно французьке видання наводить слова Джеррі Райса, речника МВФ, який каже, що «Міжнародний валютний фонд вважає, що Україна мусить знайти нові форми капіталовкладень для просування вперед певних структурних реформ, поліпшення управління, приборкання корупції та зменшення ролі держави та олігархів.

Водночас, як на МВФ, українська влада має вести фіскальну і монетарну політику, яка б допомагала встановленню макроекономічної стабільності.

Le Figaro вказує, що тоді як українське керівництво очікує отримати перший транш допомоги МВФ вже наприкінці цього року, речник Міжнародного валютного фонду дещо охолодив подібні очікування Києва, зазначивши, що підготовка угоди забирає досить багато часу.

Далі паризька газета знов наводить слова Джеррі Райса, який каже, що МВФ цілком природньо підтримує загальні цілі збільшення економічного зростання України, досягнення сталого приросту та поліпшення життєвого рівня населення України.

Видання нагадує, що перебуваючи на межі фінансового колапсу, Україна зискала 2014 року з пакету допомоги Заходу у 40 мільярдів доларів, включно з 17,5 мільярдів доларів безпосередньо від МВФ. Водночас, як пояснює паризький часопис, кредити було надано Києву лише частково, тому що перед Україною було поставлено певні умови до виконання, як от ухвалення певних жорстких заходів економії та здійснення кроків у напрямку приборкання корупції.

Періодичне видання Швейцарії Neue Zurcher Zeitung друкує статтю «Український політичний активіст чи просто правопорушник?».

У підзаголовку повідомляється, що у Швейцарії перебуває під вартою неназваний українець, який стверджує, що його брата і побратима було вбито у ході політичної боротьби з корупцією в Україні.

Він боїться, що щось подібне може статися з ним самим, тому бореться проти екстрадиції його в Україну.

Тим часом Федеральний суд Швейцарії відкинув його оскарження. Газета повідомляє, що українцю інкримінують викрадення українського політика на Домініканській республіці, а також спроби здирництва з використанням тортур. Втім, сам затриманий стверджує, що все відбулось навпаки.

Далі цюрихське видання подає деталі, що цього українця було заарештовано 2018 року за міжнародним ордером на арешт, коли він прибув до Швейцарії у середині грудня. Саме відтоді ця особа намагається оскаржити екстрадицію в Україну. Українець, якому загрожує екстрадиція, стверджує, що все насправді є діаметрально протилежним. За його словами, він не є ані у чому винуватим, а навпаки постає жертвою, якій погрожують розправою з причини його боротьби проти корупції.

Швейцарське видання пише, що затриманий українець також повідомив, що він разом з братом нібито заснував антикорупційний центр в Україні.

Neue Zurcher Zeitung пише, що українець, який бореться з екстрадицією в Україну, за його словами, намагався викрити корумпованість колишнього мера південноукраїнського міста Херсон, яке, як вказує газета, відзначається особливим рівнем корупції. Він, за його словами, оприлюднив на інтернеті випадки корупції за участі колишнього мера, за що його було викрадено і піддано тортурам. Цюрихське видання втім зазначає, що до компетенції швейцарського суду не входить розгляд фактів і рівень провини, бо ж визначення того, чи затриманий є, за його власними словами, жертвою, а чи ж правопорушником, має встановити розгляд його справи.

На додаток, було підтверджено, що брата затриманого у Швейцарії українця було вбито пострілом у голову, але на підставах цих фактів неможливо встановити чи він був антикорупційним активістом, і що його вбивство було вчинено саме з політичних мотивів. Відтак, як зазначає цюрихський часопис, Федеральний суд відхилив оскарження українця проти екстрадиції в Україну.

Відтак, екстрадиція цієї особи в Україну буде можливою за умов, що українська влада надасть гарантії того, що українця буде поміщено під варту у в’язниці, яка знаходитиметься не далі аніж 200 кілометрів від Києва, аби не бути наближеним до міста Херсон з огляду на гарантію того, що його життя перебуватиме у безпеці. Насамкінець газета додає, що затриманий у Швейцарії українець також подав клопотання про надання притулку одразу після арешту, проте це клопотання було відкинуто.

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