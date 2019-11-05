Як «знеславлений» український олігарх вирішив побудувати новий курорт у Карпатах – світова преса

Американська газета The New York Times пише про нібито плани українського олігарха побудувати гірський курорт в Україні, проти якого виступають активісти. Про те, як родина президента США Дональда Трампа планувала побудувати розкішні курорти в Україні, йдеться в статті видання Politico. На сайті телеканалу CNN є стаття про зовнішні та внутрішні виклики для українського президента.

Про плани «знеславленого» українського олігарха Ігоря Коломойського побудувати лижний курорт у Карпатах пишуть в статті американської газети The New York Times.

Потенційний курорт включає ліси зі списку світової спадщини ЮНЕСКО й джерело річки Тиса, яка є притокою Дунаю. У місцевості також мешкають рідкісні тварини. Тому проєкт раніше вже спричиняв супротив з боку активістів, йдеться у статті.

Стосунки президента України Володимира Зеленського та Коломойського розглядають як мірило щирості президента щодо викорінення олігархів та його спроможності виконувати свої обіцянки, мовиться в матеріалі.

Розбудова курорту на Свидовецькому масиві довго затримувалась, пише автор, однак нещодавно там почали будувати траси нібито через планові роботи. Опоненти будівництва гірського курорту наголошують, що одна з найбільш крихких та недоступних екосистем європейської дикої природи опинилася під загрозою.

«Спричинена корупцією, незаконна вирубка руйнує карпатські ліси. Природоохоронці кажуть, що запропонований гірськолижний курорт, план якого включає 33 підйомники, 142 милі гірськолижних трас, безліч готелів та 120 ресторанів, загрожує пошкодити особливо вразливу високогірну лісову зону», – мовиться у статті.

Партнер Коломойського Олександр Шевченко, який керує іншим курортом «Буковель», заперечує наміри Коломойського щодо розбудови проєкту на Сидовецькому масиві. Сам Коломойський на запитання не відповів, пише газета.

Проте, згідно із корпоративними даними, Коломойський – співвласник компанії Skorzonera. Судячи з офіційних даних, її пов’язують з «розвитком детального плану туристичного та рекреаційного комплексу «Свидовець», – пише газета.

Багато активів олігарха все ще заморожені, тому навіть противники курорту сумніваються, чи готовий він інвестувати гроші у проєкт, що оцінюють у понад мільярд доларів, додає автор.

Про те, як родина президента США Дональда Трампа планувала побудувати розкішні курорти в Україні, йдеться у статті видання Politico.

У 2006 році Дональд Трамп-молодший та Іванка Трамп приїхали в Україну, щоб зустрітися з урядовцями щодо будівництва багатомільйонного готелю та поля для гри у гольф. Через два роки Трамп-молодший ще раз повертався для зустрічі з забудовниками, пише автор.

Метою Трампів було побудувати розкішні курорти в колишніх республіках Радянського Союзу, мовиться у статті. Україна виглядала перспективною локацією.

«Але це означало орієнтуватися на місце, яке довго боролося з корупцією. І, як частину своїх увертюр, «Організація Трампа» залучила забудовників Дмитра Буряка та Фелікса Сатера, які мали бізнесові інтереси в Росії, йдеться у статті.

Тепер, через десять років, президент Дональд Трамп стверджує, що це син його політичного суперника Джо Байдена хотів отримати вигоду з того, що він називає «дуже корумпованою» Україною, додає автор.

Немає жодних звинувачень, що «Організація Трампа» порушувала закони на початку 2000-х років в Україні. «Але увертюри пропонують ще один приклад ускладнень, коли бізнесмен, який став президентом, ухвалює зовнішньополітичні рішення в місцях, де він мав (або намагався мати) значні фінансові інтереси», – мовиться у статті.

Сенат та Білий дім, здається, не знають про попередні зв’язки «Організації Трампа» з Україною, принаймні так стверджують понад пів десятка законодавців та службовців. Нові подробиці ґрунтуються на судових документах, урядових електронних листах, отриманих консервативною групою Judicial Watch та повідомленнях закордонних ЗМІ, частину з яких переклали, йдеться у статті.

У Білому домі заявили, що колишні бізнесові справи Трампа не мають нічого спільного із зовнішньою політикою американського президента.

Та після перемоги на президентських виборах Трамп проігнорував заклики повністю відокремитись від «Організації Трампа», до складу якої входить понад 500 підприємств і в якій не потрібно публічно оприлюднювати фінансові дані. Президент все ще є власником свого бізнесу, але він розмістив свої фонди в траст, призначений для зберігання активів на його користь. Він може отримувати гроші від трасту в будь-який час без відома громадськості, мовиться у статті.

Компанія Трампа розглядала щонайменше два проєкти в Україні – готель і поле для гольфу в Києві, а також готельний яхт-клуб у місті Ялта, пише автор. «Уряд України надав організації право на будівництво об’єктів в обох містах, згідно з повідомленнями ЗМІ. Незрозуміло, чому жоден проєкт не зрушив з місця», – мовиться у статті.

Президент України Володимир Зеленський стикається як із зовнішніми викликами, так і з внутрішніми. Їх аналізує колишній речник місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків в статті для сайту телеканалу CNN.

Окрім розгортання політичного скандалу в США, Зеленський та його команда мають й інші проблеми, пише автор, серед них – хитрий та складний мирний процес з Москвою. В цих умовах Україна не знає, чи матиме повну підтримку адміністрації Трампа, якщо щось піде не так, пише Боцюрків. «Давайте визнаємо: як можуть бути легітимними переговори з Росією, коли та відмовляється визнавати, що вона підтримує бойовиків на сході України?», – запитує автор.

Ще більше ситуацію ускладнює те, що багато європейських політиків послаблюють свою підтримку запровадженню санкцій щодо Росії. Гарний приклад того, як змінюється ставлення до Росії – її повернення до ПАРЄ, додає він.

«Зазвичай Україна – традиційний союзник США – може розраховувати на підтримку високого рівня від Вашингтона у своїх відносинах з Росією. Але Білий дім Трампа відволікається на слухання щодо імпічменту та звинувачення у тому, що американський президент намагався «вибити» з Зеленського бруд на Джо та Гантера Байдена, і це залишає порожнечу, якою може скористатися президент Росії Володимир Путін», – вважає Боцюрків.

Та коли лідер найсильнішої держави має глибоку неприязнь до України, при цьому зберігаючи м’який підхід щодо Путіна, «це робить набагато більш похмурим і невизначеним майбутнє Зеленського та його країни. Путін процвітає в хаосі та роз’єднаності і скористається будь-якою «тріщиною» у давніх відносинах США і України». Путін вже й так тисне заради досягнення мирної угоди, наголошує Боцюрків, яку колишній президент Петро Порошенко та його міністр закордонних справ називають капітуляцією.

Зеленський, на думку автора, повинен бути сміливим. Якщо підтримка України з боку як демократів, так і республіканців дійсно реальна, вважає він, то у Зеленського не повинно бути проблем із виступом перед Конгресом.