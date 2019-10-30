Гонтарева не збирається подавати до суду на Коломойського

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева в інтерв’ю «Радіо НВ» заявила, що не збирається подавати до суду на бізнесмена Ігоря Коломойського.

«Я не збираюся подавати жодні позови, тому що це вже буде питання юрисдикції. Згідно з юрисдикцією, позови треба подавати в Україні. Що ж ви можете подавати в Україні, де корумповані суди і продажні прокурори? Щодо чого ми будемо з вами подавати? Тільки псувати нерви», – заявила Гонтарева.

За її словами, у неї «не вистачить коштів» на ті судові процеси, які в цьому випадку її «змусить вести» Коломойський.

«Для Ігоря Валерійовича Коломойського, напевно, судитися — це його професійна діяльність», – сказала колишня голова НБУ.

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Вона назвала «нісенітницею» слова своїх опонентів, які припускають, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

Гонтарева займалася зокрема націоналізацією «Приватбанку», законність якої наразі оскаржує в судах колишній акціонер Ігор Коломойський.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої. Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

12 вересня Державне бюро розслідувань провело обшуки в київській квартирі Гонтаревої в межах провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку в 2016 році.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з червня 2014-го до березня 2018 року.