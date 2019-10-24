«Це хамство!»: міністр Бородянський відповів на образи Коломойського

Міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода назвав «хамством» образи бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу.

21 жовтня, коментуючи вибачення Бородянського перед ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою за дії хору Верьовки, Коломойський назвав міністра «покидьком» і закликав його вибачитися перед «всіма постраждалими від Гонтаревої».

«Я вважаю, що... Ну, це хамство! Вищого гатунку. Як я ставлюся до хамства? Погано. Але є такі люди», – сказав Бородянський в етері програми «Суботнє інтерв’ю».

Він вважає, що «реакція Ігоря Валерійовича була як реакція невихованої людини».

Також Бородянський пояснив, чому вирішив вибачитися перед Гонтаревої.

«Моє вибачення я написав з точки зору мого розуміння, моїх цінностей, коли я щось вважаю допустимим або недопустимим. Те, що відбулося, на мій погляд, я вважаю недопустимим. Воно не є смертельним, воно є недопустимим», – зазначив міністр.

В останньому випуску «Вечірнього кварталу» за 19 жовтня на телеканалі «1+1» гумористи разом з хором Верьовки фактично висміяли підпал будинку колишньої голови Національного банки України Валерії Гонтаревої.

Остання назвала подію «соромом», вказавши, що у цивілізованому суспільстві неможливо уявити, щоб хтось «насміхався над людським горем». Український олігарх Ігор Коломойський, про якого у «пісні» теж неопосередковано згадували, прокоментував номер фразою «браво» і зазначив, що найдужче йому сподобалася фраза «Валерія думає на Валерича».

Генеральний директор – художній керівник Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки Зеновій Корінець визнав, що пісня – «некоректна».

У студії «Квартал 95» назвали номер «гострою сатирою».

Колишня голова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне пошкодження майна.

Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки заснований майже вісім десятиліть тому і об’єднує в своєму складі близько півтори сотні професійних співаків. Колектив відзначений численними національними та міжнародними нагородами. Його діяльність головним чином фінансується державою.

Повністю інтерв’ю з міністром культури, молоді та спорту Володимиром Бородянським дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 26 жовтня.