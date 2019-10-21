«Квартал 95» має думати, щоб не підставляти Зеленського – Гарбарук

Гості програми «Ваша Свобода»: Олексій Якубін, політичний експерт; Ігор Гарбарук, економічний експерт.

Жарт «Кварталу 95» у співпраці з хором імені Верьовки щодо колишньої голови НБУ Валерії Гонтаревої «Горіла хата, палала...» спричинив серйозні коментарі. Українському олігарху Ігорю Коломойському номер сподобався, але він заявив, що немає до нього жодного стосунку. Гонтарева ж назвала виступ насміханням з людського горя. У вересні біля Києва згорів її будинок. Зі свого боку, міністр економіки Милованов вважає, що такий номер «Кварталу» негативно впливає на інвестиційний клімат України.

Олександр Лащенко: З’явився офіційний коментар студії «Квартал 95». «Квартал» – це гостра політична сатира. Так було, є і буде. Навіть якщо це не подобається деяким політикам...» Радіо Свобода також звернулося до художнього керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки. Зеновій Корінець наголосив, зокрема, що рішення з приводу такого виступу відбувалося, контактуючи з колишнім учасником «Кварталу 95», а нині народним депутатом України Юрієм Корявченковим. Правда, з вуст пана Корявченкова спростування чи підтвердження таких слів поки що не було...

Панове, на вашу думку, наслідки економічні і політичні для України будуть? Міністр Тимофій Милованов стверджував, що, на думку зовнішніх спостерігачів, Гонтарева перебуває під тиском від Коломойського через рішення по «ПриватБанку», і такі речі, перш за все, що відбувається з майном Гонтаревої, так чи інакше впливатимуть на думку іноземних інвесторів...

Це аморально, цинічно і, м’яко кажучи, нерозумно

Ігор Гарбарук: Я не є прихильником «Кварталу 95», а в останні часи – взагалі. Тут мова все ж таки про моральність певних речей. Можемо по-різному ставитися до того чи іншого політика (я, наприклад, теж серед тих, хто каже, що пані Гонтарева зробила більше шкоди на посту очільника НБУ, ніж чогось доброго), але ми зараз сміємося над людським горем.

Ми, як суспільство, бачимо не тільки те, що відбувається на сцені, не тільки Кошового, а-ля «міністра» «Голобородька», не тільки хор Вірьовки, який опустився від гімну до пасквілів, бачимо публіку, яка або не розуміє те, що чує, або йде за якимось звичним шляхом – якщо на сцені жартують, то потрібно сміятися. Це аморально, цинічно і, м’яко кажучи, нерозумно.

Один з моментів, які пов’язані особисто з президентом, з олігархом, токсичним для великої кількості західних фінансових інституцій Ігорем Коломойським



Я не кажу, що напряму виступ «Кварталу 95» вб’є повністю інвестиційну привабливість України. Це була б, звичайно, дурниця. Але як один з моментів, які пов’язані особисто з президентом, з олігархом, достатньо токсичним для великої кількості західних фінансових інституцій Ігорем Коломойським, то це речі, які тим чи іншим чином впливають.

Зі сторони МВФ, інших банкірів, те, що вона (Гонтарева – ред.) зробила і як, у них викликає підтримку, вони її вважають реформатором. Гонтарева запрошена у Лондонську школу економіки викладати, на сьогодні фактично проживає на Заході, і всі ці факти з її машинами (ДТП у Лондоні – ред.), з будинком... у публічному просторі вона на сьогодні скоріше виступає в ролі жертви.

«Квартал 95» абсолютно чітко асоціюється з телеканалом «1+1» і з паном Коломойським

З іншого боку, ми ж розуміємо, що «Квартал 95» абсолютно чітко асоціюється з телеканалом «1+1» і з паном Коломойським.

І президент попередньою діяльністю повністю асоціюється з цим творчим колективом.

Відповідно ці речі не можуть пройти просто так. Якби це були «Дизель Шоу», «Вар’яти», якийсь інший колектив це зробив, просто посміялися і сказали: недоречний жарт. Колектив «Кварталу 95» має все ж таки думати, щоб не підставляти свого колишнього шефа.

Якщо до цього добавимо «закручування гайок» податкових до малих підприємців, якщо знову ж таки ми говоримо про поправку пана Дубінського, після якої чотири найбільші платники податків кажуть, що вони підуть з України, то про який інвестклімат ми можемо говорити?!

Олексій Якубін: З часів Макіавеллі політика і мораль розрізняються, не ототожнюються. Я не вважаю, що потрібно в цілому намагатися політизувати гумористичне шоу. Коли починаємо очікувати від гумористичного шоу, що це є якийсь політичний стейтмент, то це чимось схоже на те, якби ми вивчали США по фільму «Держсекретар» або «Картковий будинок».

Ціла низка політиків виступають за розслідування ситуації, пов’язаної з діяльністю Гонтаревої на посаді голови НБУ

Щодо Валерії Гонтаревої у суспільстві є дуже багато питань і щодо так званого «банкопаду», падіння гривні і так далі. І є консенсус, я сказав би, політиків і зараз провладних, і опозиційних щодо Гонтаревої. Ціла низка політиків виступають за розслідування ситуації, пов’язаної з діяльністю Гонтаревої на посаді голови НБУ. Але треба розслідувати всі ці ситуації, які з палаючим будинком, підпалом автомобіля. Проте вплив гумористичного шоу на економіку України, чесно кажучи, дещо «притягнуто за вуха». Є безліч голлівудських фільмів про те, як палає Білим дім, як інопланетяни висаджуються в Лос-Анджелесі, як падає американська економіка, зомбі-апокаліпсис... Яким чином ці речі впливають на інвестиційну привабливість США?

– А є фактор Коломойського? Про це Милованов пише теж передовсім... До речі, Радіо Свобода брало в Ігоря Коломойського ексклюзивний коментар. Йому дуже сподобалося, хоча він наголосив, що не має стосунку до цього номеру «Кварталу».

Деякі рішення, які ухвалює Верховна Рада – може трактуватися, як в інтересах Коломойського

Олексій Якубін: Пам’ятаємо, був нещодавно мініскандал навколо ситуації з судами щодо «ПриватБанку». Ми пам’ятаємо деякі натяки або заяви з боку пана Данилюка, тоді секретаря РНБО.

Можемо прослідкувати деякі рішення, які ухвалює, наприклад, Верховна Рада. І частина з цих рішень може також справді трактуватися, як і в інтересах Коломойського. Чого лише вартує пролобійоване паном Герусом експортування електроенергії з Російської Федерації. Тепер він лобіює, щоб було з Білорусі. Але ми здогадуємося, що це перш за все в контексті феросплавних заводів, які належать Коломойському.

В оточенні Зеленського є декілька груп впливу, які борються за нього

Але я не переносив би відразу виступ представників «Кварталу 95» на офіційну позицію президента. Гумор – це гумор, а політика – це політика.

Так сталося, що в нашій країні гуморист, комік став президентом. Але набагато гірше, чесно кажучи, коли, умовно кажучи, коміки керують владою, яких ми сприймаємо, як політиків, насправді ж вони для економіки не роблять нічого позитивного.

Було би трошки вульгарно зводити Зеленського до Коломойського. Це не секрет, що в оточенні Зеленського є декілька груп впливу, які борються за нього. По голосуванню у Верховній Раді ми час від часу бачимо, що деякі ініціативи, які висуває президент, там не завжди підтримуються «групою Коломойського» і навпаки. Тобто складається враження, що є торги, і вони кожен раз відбуваються ситуативно.

Чим далі, тим більше будемо бачити, що між ними можуть виникати певні конфлікти

І якщо говоримо про «перетасування» керівників областей, що, можливо, це пов’язано з тим, що різні групи впливу намагаються отримати для себе окремі сфери впливу, поділивши їх заново, у тому числі в контексті окремих регіонів. Але при цьому, помітьте, пан Ткаченко, який вважається наближеним..., поки що не призначений. Окремі керівники «перетасовані», а от з головою КМДА чомусь така пауза. Слово за президентом.

Я не вважаю, що в даному випадку було би коректно повністю пов’язувати Зеленського з Коломойським. Більш того, я навіть впевнений, що чим далі, тим більше будемо бачити, що між ними можуть виникати певні конфлікти.

Ігор Гарбарук: Зеленський сьогодні і Зеленський ще декілька місяців назад (наприклад, той самий момент інавгурації) – це абсолютно інакша людина в плані якихось певних лідерських якостей. Він вчиться. Це абсолютно помітно. Він росте.

Зеленському потрібно якомога далі дистанціюватися від тих речей, які пов’язували його колись з певними олігархами, з певними бізнес-групами. Він має відстоювати національні інтереси України!

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