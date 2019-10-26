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26 Жовтень 2019, Київ 08:08
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Міністр Бородянський про хор Верьовки, заяви Коломойського, інформаційну війну та українську мову

Міністр Бородянський про хор Верьовки, заяви Коломойського, інформаційну війну та українську мову
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Він цінує те, що було зроблено в Україні в останні 5 років. «Проти нас працює масштабна, серйозна, відлагоджена машина по спотворенню інформації. І Україна у цьому вистояла». Але разом з тим «багато грошей витрачено неефективно. І країна, яка воює, не може собі дозволити так витрачати гроші». А ще він вважає, що має бути відповідальність за маніпуляції, закони мають виконуватись, і «коли правда на твоїй стороні, ти повинен стояти до кінця». Він – міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

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